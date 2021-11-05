Masterchef Danilo Zanna'nın Tuğçe sözleriyle 'aldatıldım' mı diyor 'ben ağlarken gülen... ! Danilo Şef ve eşi meğer...

.. Her şeye, kendine, herkesi dışarıdan bir film gibi seyredebilmek gibi bakıyorum. Yıllar önce öğrendim bunu çok şükür. Bakıyorum, öylece bakıyorum. Bulutların geçtiğini izlemek gibi. Mevsimlerin değiştiği üşüyerek ısınarak hissetmek görmek gibi böyle bakıyorum.

Ve bunun en büyük hareketten en büyük güçten en büyük kötülük hatta en büyük iyiliktenn bile daha güçlü olduğunu adım gibi biliyorum. Kendinizden ve her şeyinizden çıkıp sadece bakabilmenizi dilerim. Çünkü hepsi geçecek, her şey gibi. Sadece bakalım yeter.'