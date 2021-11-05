Masterchef Danilo Zanna'nın Tuğçe sözleriyle 'aldatıldım' mı diyor 'ben ağlarken gülen... ! Danilo Şef ve eşi meğer...

Masterchef Danilo Zanna'nın boşanacağı eşi Tuğçe bombaladı 'gözümden yaş akarken gülümseyen...' Aldattı mı merak edilirken... Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Zanna çifti boşanma kararı aldı. Sonrasında ihanet iddiaları kol gezerken Tuğçe Demirbilek Zanna'dan imalı bir paylaşım geldi.
Ünlü Şef Danilo Zanna'nın boşanma haberi herkesi şaşkına uğratmıştı. Masterchef'in ünlü jüri üyesi, Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararının ardından göndermeli paylaşım yaptı.
Yıllar önce Türkiye'ye seyahate gelen İtalyan şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalma kararı aldı. 2012 yılında nikah masasına oturan çifttin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ortaya çıktı.