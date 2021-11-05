Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.11.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2021 01:33
    ABONE OL

    Masterchef Danilo Zanna'nın Tuğçe sözleriyle 'aldatıldım' mı diyor 'ben ağlarken gülen... ! Danilo Şef ve eşi meğer...

    MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak 9 yıllık evlilik bitiyor. Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada ayrılık haberlerini doğrulamıştı. Türkiye'nin gıpta ile baktığı evlilik hakkında ihanet iddaları ortaya atılırken, Tuğçe Demirbilek Zanna'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay yarattı.

    Masterchef Danilo Zanna’nın boşanacağı eşi Tuğçe bombaladı

    Masterchef Danilo Zanna'nın boşanacağı eşi Tuğçe bombaladı 'gözümden yaş akarken gülümseyen...' Aldattı mı merak edilirken... Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi. Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Zanna çifti boşanma kararı aldı. Sonrasında ihanet iddiaları kol gezerken Tuğçe Demirbilek Zanna'dan imalı bir paylaşım geldi.

    Ünlü Şef Danilo Zanna'nın boşanma haberi herkesi şaşkına uğratmıştı. Masterchef'in ünlü jüri üyesi, Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararının ardından göndermeli paylaşım yaptı.

    Yıllar önce Türkiye'ye seyahate gelen İtalyan şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalma kararı aldı. 2012 yılında nikah masasına oturan çifttin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı ortaya çıktı.

        Dokuz yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı alan şefin Etiler'de ayrı bir eve taşındığı söyleniyor.

        Çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz." diyerek haberleri doğrulamıştı.

        Henüz boşanma davası açmayan ikili ise sosyal medyada yer alan gönderileriyle konuşuluyor.

            Daha önce de imalı paylaşım yaptığı iddia edilen Tuğçe Demirbile Zanna, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

            'Düşen, dökülen, yanıltmayan, yanıltsa dahi üzemeyecek kadar olanlara, giden, gitmeyi bile beceremeyen insanlara, değerlere, sevgilere, yaşanmışlıklara sadece bakıyorum. Patır patır dökülüyorlar. Sonbahar boşuna gelmiyor arkadaşlar.

            ...Sonra bir de içimdeki temizliğe bakıyorum. Sonra onlar gibi asla olamayacaklarıma bakıyorum. Gözümden yaşım akarken gülümseyen vicdanıma bakıyorum. Her şeye dışarıdan bakabilmenin en önemli sır olduğunu biliyorum. İnsanız! Bazen iyi ve bazen kötüyüz her birimiz. Değişerek dönüyoruz oradan oraya...

            .. Her şeye, kendine, herkesi dışarıdan bir film gibi seyredebilmek gibi bakıyorum. Yıllar önce öğrendim bunu çok şükür. Bakıyorum, öylece bakıyorum. Bulutların geçtiğini izlemek gibi. Mevsimlerin değiştiği üşüyerek ısınarak hissetmek görmek gibi böyle bakıyorum.

            Ve bunun en büyük hareketten en büyük güçten en büyük kötülük hatta en büyük iyiliktenn bile daha güçlü olduğunu adım gibi biliyorum. Kendinizden ve her şeyinizden çıkıp sadece bakabilmenizi dilerim. Çünkü hepsi geçecek, her şey gibi. Sadece bakalım yeter.'

                Tuğçe Demirbilek bu paylaşımına şu not da ekleyerek, yazdıklarının boşanma aşamasındaki eşi Danilo Zanna hakkında olmadığını da vurguladı:

                3 ile 4 kasım arasında sıkışmış ama yazabildiği … Yazdığını paylaşabilecek cesarette olan Tuğçe'yi ben bile öperim ;)

                Ps: Laf sokma yoktur. Kimseye atış yapılmamıştır. Bosuna bilmediğiniz hikayelerle ahkam keserek yorulmayınızdır. Ki keserseniz siliceğimdir. Bu yazmayı seven birinin yıllar sonra yazmaya çalışmasıdır. Okunmak içindir. O kadar da basittir ;)

                Önceki gün Sarıyer'de görüntülenen ünlü şef kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih ederken, keyfinin oldukça yerinde olduğu görüntülere yansıdı. Hızlıca alışveriş turunu tamamlayan Danilo Zanna, kısa sürede oradan ayrıldı. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşarak 'hayat sana gülmüyorsa gıdıkla' notunu düşen Zanna yeniden gündeme düştü.

                Temmuz ayında birlikte tatil yapan çiftin, o günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmadı. Bir oğulları bulunan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kılıçdaroğlu, güven iklimini bozan krizin kendisidir
                Haberler Magazin Masterchef Danilo Zanna'nın Tuğçe sözleriyle 'aldatıldım' mı diyor 'ben ağlarken gülen... ! Danilo Şef ve eşi meğer...
                    SON DAKİKA