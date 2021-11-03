Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı şoke etti! Bunalıma girdi ortalığı birbirine kattı! Sonunda o adımı atıyor...

Masumlar Apartmanı yine heyecanın doruklara ulaştığı bir bölümle sevenlerini karşıladı. Safiye'nin hastalanması ve Doktor Hanım'ın Gülben ile tekrar görüşmesi haftaya damgasını vuran olaylardan oldu. Han, her zamanki gibi kontrol edebileceği sorunlarla uğraşmaya yöneldi ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye soktu. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çekti. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı attı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı.

HERKESİ DERİNDEN SARSAN GERÇEK

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.