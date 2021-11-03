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    • Magazin
    • 04.11.2021 09:56
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    • 04.11.2021 09:56
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    Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı şoke etti! Bunalıma girdi ortalığı birbirine kattı! Sonunda o adımı atıyor...

    Masumlar Apartmanı yine heyecanın doruklara ulaştığı bir bölümle sevenlerini karşıladı. Safiye'nin hastalanması ve Doktor Hanım'ın Gülben ile tekrar görüşmesi haftaya damgasını vuran olaylardan oldu. Han, her zamanki gibi kontrol edebileceği sorunlarla uğraşmaya yöneldi ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye soktu. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çekti. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı attı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı şoke etti!

    Masumlar Apartmanı yine heyecanın doruklara ulaştığı bir bölümle sevenlerini karşıladı. Safiye'nin hastalanması ve Doktor Hanım'ın Gülben ile tekrar görüşmesi haftaya damgasını vuran olaylardan oldu. Han, her zamanki gibi kontrol edebileceği sorunlarla uğraşmaya yöneldi ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye soktu. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çekti. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı attı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı yayınlandı.

    HERKESİ DERİNDEN SARSAN GERÇEK

    Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler.

    Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar.

    Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar.

        İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

        Gülben'in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat'ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben'in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir.

        Durumu düzeltmek ve Gülben'e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır. Han, Naci ve Gülben'in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir.

            İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya'yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya'nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı şoke etti! Bunalıma girdi ortalığı birbirine kattı! Sonunda o adımı atıyor...
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