Masterchef Dilara kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

Akşam kuşağı izleyicileri Masterchef Dilara kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8'de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarının hayatları da merak konusu oluyor ve en dikkat çekenler arasında Dilara Başaran yer alıyor. Peki yarışmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve özel hayatı da oldukça merak edilen Masterchef Türkiye Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı…
MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?
MasterChef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 yılında doğumlu. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.
15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
2 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına idim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmaz olan Eren eleme potasına ilk olarak Pelin'i gönderdi. Oy çokluğu ile de ikinci aday Emre oldu.