Masterchef Dilara kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

2 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına idim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmaz olan Eren eleme potasına ilk olarak Pelin'i gönderdi. Oy çokluğu ile de ikinci aday Emre oldu.