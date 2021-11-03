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    • Magazin
    • 04.11.2021 09:46
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    • 04.11.2021 09:46
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    Masterchef Dilara kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?

    Masterchef Dilara kimdir? Masterchef Türkiye Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, evli mi? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İddialı konuşları ve başarılı performansıyla ön plana çıkan yarışmacılardan biri olan Masterchef Dilara'nın özel hayatına dair detaylar merak edildi ve Instagram hesabı da araştırma konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Masterchef Dilara kimdir?

    Akşam kuşağı izleyicileri Masterchef Dilara kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8'de yayınlanan ve her sezon ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye'nin yarışmacılarının hayatları da merak konusu oluyor ve en dikkat çekenler arasında Dilara Başaran yer alıyor. Peki yarışmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken ve özel hayatı da oldukça merak edilen Masterchef Türkiye Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı…

    MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

    MasterChef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 yılında doğumlu. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

    15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

    2 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına idim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.

    ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmaz olan Eren eleme potasına ilk olarak Pelin'i gönderdi. Oy çokluğu ile de ikinci aday Emre oldu.

        GÜNÜN YEMEKLERİ NEYDİ?

        2 Kasım akşamı TV8'de takım oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmada iki takımdan da isimler içli köfte, kayseri mantı, karnı yarık ve pilav, taş kadayıf, paçanga böreği, çökertme kebabı tariflerini verilen süre içerisinde yaptı. Oyun sonunda kazanan kırmızı takım oldu ve eleme adayı için mavi takım yeniden tezgah başına geçti.
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        Haberler Magazin Masterchef Dilara kimdir? Masterchef Türkiye yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı?
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