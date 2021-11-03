Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz derken şimdi de Yalnız Kurt... 3 ismi kadrosuna kattı!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 3 yeni isimle anlşatı. Projeden olay olacak 3 transfer haberi geldi. Diriliş Ertuğrul'un Ural Bey'i Kürsat Alnıaçık ile Hekimoğlu'nun güzeli Damla Colbay ile imzalar atıldı. Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi dikkat çeken ve milyonlar tarafından heyecanla izlenen dizilerin yapımcısı Osman Sınav'ın yeni projesi olan Yalnız Kurt dizisi atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İlk bölümü için heyecanlı bekleyişin sürdüğün dizinin kadrosuna 3 yeni isim katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay ve Murat Han Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil etti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu sezon atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan usta yapımcı Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi için geri sayım sürüyor. Murat Koca ve Alper Erze'nin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un üstlendiği diziye üç ünlü oyuncu katıldı.