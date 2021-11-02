Zaferin kutlu ola! Kuruluş Osman 69. bölüm 2. yeni fragmanı: Yerde gökte zafer nidaları yankılanacak

Çarşamba günleri rakip tanımayan Kuruluş Osman'da zafere adım adım yaklaşan Osman Bey, alpleriyle birlikte düşmanın üzerine yürüyor. Tuzakların peşi sıra kurulduğu geçen haftaki bölümde kilim işi için Söğüt'e giden Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kafilesi dönüş yolunda Katalan savaşçıların saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca Kosses'in Papaz Gregor'u istemesi üzerine Osman Bey kendisine sığınan kimseyi teslim etmeyeceğini söyleyerek onu geri çevirdi. Onu alamayacağını anlayan Kosses, ajanı Bahadır ile Papaz Gregor'u ortadan kaldırılmak için harekete geçti. Osman Bey'in zafere doğru ilerlediği Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN TEK HAKİMİ
Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve 23,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,33 izlenme oranı ve %22,92 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.
HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRAN HAMLE
Dizinin 68'inci bölümde; Osman Bey'in Tekfur Rogatus'a teslim ettiği Papaz Gregor'un Kayı Obası'na dönmesi herkesi ters köşeye yatırdı. Papaz Gregor'u obaya dönmeye ikna eden gizemli emanetin sırrını çözmek isteyen Osman Bey, bu tahta parçasının Hz. İsa'nın gerildiği çarmıhından geldiğini; Hıristiyan dünyası için çok önemli ve kutsal olduğunu öğrendi.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'un kendi isteğiyle Kayı Obası'na neden döndüğü öğrenmek için harekete geçti. Ardından Bitinya'nın tüm tekfurlarını kalesine davet ederek Osman Bey'e karşı cepheyi genişletmeyi planladı.
Kilim işi için Söğüt'e giden Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kafilesi dönüş yolunda Katalan savaşçıların saldırısına uğradı. Kayı alpleri ve hatunları Katalanlara direnirken, Bala Hatun yaralandı. Derhal obaya getirilen Bala Hatun, karnındaki bebeğin derdine düşerken, Osman Bey de büyük bir endişe yaşadı. Neyse ki Selcan Hatun'un verdiği haber herkesi rahatlattı, bir mucize sonucu Bala Hatun'un da bebeğin de sağlığı yerindeydi! Osman Bey, Katalanların bulup cezalandırması için Göktuğ'u görevlendirdi.