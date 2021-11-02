Zaferin kutlu ola! Kuruluş Osman 69. bölüm 2. yeni fragmanı: Yerde gökte zafer nidaları yankılanacak

Çarşamba günleri rakip tanımayan Kuruluş Osman'da zafere adım adım yaklaşan Osman Bey, alpleriyle birlikte düşmanın üzerine yürüyor. Tuzakların peşi sıra kurulduğu geçen haftaki bölümde kilim işi için Söğüt'e giden Bala Hatun ve Malhun Hatun'un kafilesi dönüş yolunda Katalan savaşçıların saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Ayrıca Kosses'in Papaz Gregor'u istemesi üzerine Osman Bey kendisine sığınan kimseyi teslim etmeyeceğini söyleyerek onu geri çevirdi. Onu alamayacağını anlayan Kosses, ajanı Bahadır ile Papaz Gregor'u ortadan kaldırılmak için harekete geçti. Osman Bey'in zafere doğru ilerlediği Kuruluş Osman 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN TEK HAKİMİ

Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de %8,86 izlenme oranı ve 23,58 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,33 izlenme oranı ve %22,92 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.