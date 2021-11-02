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    • Magazin
    • 02.11.2021 08:57
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    • 02.11.2021 08:59
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    Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı: Gözüne uyku girmeyecek! Olayın tek tanığı sayılan kişi aslında...

    Kalp Yarası'nın dün akşam yayınlanan bölümünde dengelerin alt üst olması Ferit'i yeni bir karar aşamasına itti. Son bölümde Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verdi. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynadı. Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurdu. Bölümden sonra Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ayşe'nin suçsuzluğunun ortaya çıktığı Kalp Yarası'nın son bölümünde Ferit'in aldığı yeni kararlar çok konuşulmaya başlandı. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçti. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştı. Saklanan video Azade'nin sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden oldu. Bu durumda köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar aldı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölüm sonrası Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

    FERİT'TEN SERT BİR TEPKİ

    Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

    Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

    Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

        Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım sancakzade ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken hande, yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kurar.

        Henüz boşanmanın etkisini üzerinden atamamışken hamile olduğunu öğrenen Ayşe, büyük bir şok yaşar. Bu hamilelik Ayşe'nin Ferit'ten uzaklaşmasını zorlaştıracaktır.

        Kızının kirli oyunlarına sessiz kalamayan Zümrüt'ün son hamlesi herkesin hayatını derinden etkiler. Büyük ihanetin ortaya çıkmasıyla hem Sancakzadeler hem Varoğlu Ailesi sarsılır ve bütün dengeler değişir. Sancakzadeleri yok etmek için Saadet'i konağa köstebek olarak sokan Yaman ise planını adım adım ilerletmektedir.
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            Haberler Magazin Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı: Gözüne uyku girmeyecek! Olayın tek tanığı sayılan kişi aslında...
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