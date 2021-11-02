Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı: Gözüne uyku girmeyecek! Olayın tek tanığı sayılan kişi aslında...

Ayşe'nin suçsuzluğunun ortaya çıktığı Kalp Yarası'nın son bölümünde Ferit'in aldığı yeni kararlar çok konuşulmaya başlandı. Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçti. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştı. Saklanan video Azade'nin sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden oldu. Bu durumda köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar aldı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölüm sonrası Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

FERİT'TEN SERT BİR TEPKİ

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.