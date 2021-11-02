Ceren Hindistan kızı Arya için açılan davayı kaybetti! Böbreğinde tümör tespit edilen kızının tedavisini reddetmişti

Güllerden daha karışık olan olay, 2014 yılından beri birlikte olduğu Ümit Aslan'ın evli olması. Hatta Ceren Hindistan'ın da bu bilgi dahilinde ilişkisine devam etmesi çok konuşulmuştu. Ümit Aslan'ın eşinin fotoğrafına yorum bile yapmıştı.