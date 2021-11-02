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    • Magazin
    • 02.11.2021 15:50
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    • 02.11.2021 16:03
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    Ceren Hindistan kızı Arya için açılan davayı kaybetti! Böbreğinde tümör tespit edilen kızının tedavisini reddetmişti

    Ceren Hindistan’ın Ümit Aslan’la birlikteliğinden 2015’te kızları dünyaya gelmişti. Çift 2016 yılında da yollarını ayırmıştı. Ümit Aslan, resmi nikâh olmamasına rağmen Ceren Hindistan’a, İstanbul’da lüks bir evin tapusunu vermiş ve aylık 5 bin TL nafaka ödeyeceğini söylemişti. Çift, 2018 Mart’ta kızlarının, böbrekte rastlanan ve kötü huylu tümör hastalığı taşıdığını öğrenmişti. Büyük üzüntü yaşayan çift, İstanbul’da özel bir hastaneye gitti. Ceren Hindistan, kemoterapi almasını istemediği kızını evine götürmüştü. Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini yarım bıraktığını ileri süren özel hastane yetkilileri, Hindistan hakkında dava açmıştı.  Ceren Hindistan'ın 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

    Ceren Hindistan’a kötü haber: Kızının davasını kaybetti!

    Ceren Hindistan kızı Arya için açılan davayı kaybetti! Böbreğinde tümör tespit edilen kızının tedavisini reddetmişti... Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Ceren Hindistan'ın 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

    Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

    BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ
    Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.

        DÜZENLİ KONTROL
        Aile Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti. Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verdi.

        Gün geçmiyor ki magazin dünyasında yeni bir Ceren Hindistan haberi yer almasın. Ceren Hindistan'ın gündem yaratan ilginç olaylarının başında, evine neredeyse kamyonla gönderilen güller var.

        Güllerden daha karışık olan olay, 2014 yılından beri birlikte olduğu Ümit Aslan'ın evli olması. Hatta Ceren Hindistan'ın da bu bilgi dahilinde ilişkisine devam etmesi çok konuşulmuştu. Ümit Aslan'ın eşinin fotoğrafına yorum bile yapmıştı.

            Hatta 14 Şubat'ta Umre'ye bile gittiler. Ceren Hindistan paylaştığı fotoğrafta "Canım eşim" diyerek imam nikahı kıydıklarını da ilan etmiş oldu.

            Bu ilişkiden bir de kızları dünyaya geldi çiftin. Fakat olmadı, yürümedi. 2016 yılında Ümit Aslan'dan ayrılan Ceren Hindistan, "Bekarlığa Merhaba" partisi yaparak gündeme kaldığı yerden devam etti.

            TMS denilen bir yöntemle hafızasını sildirdiğini açıkladı, yine konuşuldu.

            En son da dadı, aşçı ve şoför imkanı sağlamayan bir adamdan çocuk yapmayacağın ilan etti. Açıklamanın tamamı şöyle:

            'Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorluk çektim. İki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam'
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            Haberler Magazin Ceren Hindistan kızı Arya için açılan davayı kaybetti! Böbreğinde tümör tespit edilen kızının tedavisini reddetmişti
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