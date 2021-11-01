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    • Magazin
    • 01.11.2021 09:30
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    • 01.11.2021 09:37
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    Teşkilat 21. bölüm fragmanı: Çember giderek daraldı! Atacağı adımla en büyük yarayı verecek

    Aksiyon dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyicisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisinin 21. bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecan yaratacak. Dün yayınlanan 20. bölümün ardından Teşkilat 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde, ekip Suriye’deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Aynı zamanda saldırının asıl planlayıcısı Ariel’e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordu çünkü Ariel İsrail’e kaçıp ortadan kayboldu. İzleyiciler şimdi bu hafta pazar günü yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Teşkilat 21. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Teşkilat 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan bölümde, Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrendi. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemekteydi. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundaydı. Gerilim artıran bir final sahnesiyle bölüm tamamlandı ve Teşkilat 21. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    ETKİSİZ HALE GETİRECEK

    Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

    Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur.

    Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

        Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

        Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.

        Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

            Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.
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            Haberler Magazin Teşkilat 21. bölüm fragmanı: Çember giderek daraldı! Atacağı adımla en büyük yarayı verecek
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