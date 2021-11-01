Teşkilat 21. bölüm fragmanı: Çember giderek daraldı! Atacağı adımla en büyük yarayı verecek

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Teşkilat 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yayınlanan bölümde, Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrendi. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemekteydi. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundaydı. Gerilim artıran bir final sahnesiyle bölüm tamamlandı ve Teşkilat 21. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

ETKİSİZ HALE GETİRECEK

Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.