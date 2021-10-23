Somer Şef'in kaç restoranı var? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de jürilik yapan Somer Sivrioğlu şef'in hayatı merak konusu oldu ve izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki Somer Şef'in restoranı var mı, nerede işletiyor?
SOMER SEFİN RESTORANI HANGİ ÜLKEDE?
MasterChef'in sevilen jüri kadrosunda yer alan Somer Şef, 25 yaşındayken yüksek lisans için gittiği Avustralya Sdney'de kuzeniyle birlikte açtığı Efendy Restaurant'ı işletiyor.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.
25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.