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    • Magazin
    • 23.10.2021 22:29
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    • 23.10.2021 22:33
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    Somer Şef’in kaç restoranı var? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Somer Şef’in kaç restoranı var? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye ilgiyle izleniyor ve jürilerin hayatlarına dair bilgiler merak ediliyor. En dikkat çekenlerden biri olan Somer Şef’in özel hayatının yanı sıra restoranı olup olmadığı da merak konusu. Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Somer Şef’in kaç restoranı var?

    Somer Şef'in kaç restoranı var? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de jürilik yapan Somer Sivrioğlu şef'in hayatı merak konusu oldu ve izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki Somer Şef'in restoranı var mı, nerede işletiyor?

    SOMER SEFİN RESTORANI HANGİ ÜLKEDE?

    MasterChef'in sevilen jüri kadrosunda yer alan Somer Şef, 25 yaşındayken yüksek lisans için gittiği Avustralya Sdney'de kuzeniyle birlikte açtığı Efendy Restaurant'ı işletiyor.

    SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

    25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

    Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

    Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

        Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

        "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

        Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.

        Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.
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        Haberler Magazin Somer Şef’in kaç restoranı var? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir?
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