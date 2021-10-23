Somer Şef’in kaç restoranı var? Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu'nun restoranı nerede, hangi ülkede, adı nedir?

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.



"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.



Masterchef Türkiye isimli programda ilk sezon Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte sonraki sezonda da Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile hem sunuculuk hem de jürilik yaptı.



Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evliydi. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır.