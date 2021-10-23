Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef'in kaç restoranı var? Mehmet Yalçınkaya restaurant adı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve keyifle izlenen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de jürilerin ve yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Mehmet Şef'in restoranı ve özel hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
MEHMET ŞEF'İN RESTORANI NEREDE?
Mehmet şef adını Yunanistan'ın geleneksel içeceği uzo (Ouzo)'dan alan OUZO Roof Restaurant bünyesinde çalışmaktadır. Mehmet şef İstanbul'da beş yıldızlı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de çalışmaktadır.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı.
2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.
2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.