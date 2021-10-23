Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef’in kaç restoranı var? Mehmet Yalçınkaya restaurant adı ne?

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.



Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.



Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.



2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Michelin yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.



2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternational organizasyonun gala yemeklerini verdi.





2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.



Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef'te jüri üyeliği yapmıştır.