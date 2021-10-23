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    • Magazin
    • 23.10.2021 22:59
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    • 23.10.2021 23:00
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    Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef’in kaç restoranı var? Mehmet Yalçınkaya restaurant adı ne?

    Akşam kuşağı izleyicileri, özellikle Masterchef Türkiye’yi yakından takip edenler Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef’in kaç restoranı var? Sorularına yanıt arıyor. TV8’de yayınlanan ve her sezonu ilgiyle izlenen femonen yarışmanın jürilerinin özel hayatlarına dair bilgiler gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. En korkulan ve sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya’nın hem özel hayatı hem de restoranına dair detaylar merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya restaurant adı nedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Mehmet Şef’in restoranı nerede?

    Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef'in kaç restoranı var? Mehmet Yalçınkaya restaurant adı ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve keyifle izlenen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de jürilerin ve yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Mehmet Şef'in restoranı ve özel hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

    MEHMET ŞEF'İN RESTORANI NEREDE?

    Mehmet şef adını Yunanistan'ın geleneksel içeceği uzo (Ouzo)'dan alan OUZO Roof Restaurant bünyesinde çalışmaktadır. Mehmet şef İstanbul'da beş yıldızlı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de çalışmaktadır.

    MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

    Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

    Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

    2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

    2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

        Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

        Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

        Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

        2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Michelin yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

        2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternational organizasyonun gala yemeklerini verdi.



        2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

        Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl da MasterChef'te jüri üyeliği yapmıştır.
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        Haberler Magazin Mehmet Şef'in restoranı nerede? Masterchef Türkiye Mehmet Şef’in kaç restoranı var? Mehmet Yalçınkaya restaurant adı ne?
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