Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geldi ortalık yıkıldı! Gönül Dağı'ndan göz kamaştıracak 7 olay transfer...

Samimi sahneleriyle sezon başlangıcında Gönül Dağı'nda yaşanan iki veda izleyicilerini şok etti. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç geçirme yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sürem sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskikent'de gerçekleştirilen dizinin ekibine yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. 6 isimle birlikte 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.
BU SEZON KATILANLAR
Serkan Kuru
Buse Orcan
Burak Haktanır
Cihat Süvarioğlu
Erdal Cindoruk
Gülhan Tekin
AYRILANLAR
Cemre Melis Çınar
Utku Ateş
BUSE ORCAN, GÖNÜL DAĞI'NDA!
Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan ve tiryakilik yaratan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na yeni bir oyuncu daha katıldı. Sanat dünyasının genç ve güzel yıldızlarından Buse Orcan, Gönül Dağı'nda "Mezarcı İlyas"ın kızı Asya karakterini canlandıracak.