Hepsinin ayrılığı bir şekilde kaldırıldı ama bu kez çok fena! Arka Sokaklar'da mekanı terk eden edene...

2005 yılından bu yana Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında yoluna tam gaz devam ediyor. Diziyle ilgili yaşanan şok gelişmeler seyircileri şaşırtıyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrılmış olduğuna dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Geçen sezon Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar fanatiklerini sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ilgili iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağı ise akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

VEDA MI EDİYOR?

Arka Sokaklar dizisiyle ilgili şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.