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    • Magazin
    • 18.10.2021 07:01
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    • 18.10.2021 07:05
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    Yargı 6. bölüm fragmanı: Güven falan yok sukutuhayale uğrattı! Sessiz atın çiftesi pek olacak

    Dün akşam yayınlanan 5. bölümünde gerçeklerin birer birer ortaya çıkmaya başladığı Yargı dizisinde Ceylin o ismin kim olduğunu öğrendi. Heyecan dolu bölümde yaşanan olaylar Zafer, Ceylin'in hala Çınar'ın avukatı olduğunu öğrenen evlatlıktan reddetme kararı aldı. Yekta, anlaşmayı bozan Ceylin'e ders vermek için Zafer'i ofisine çağırdı. Zafer sürekli olarak Ceylin'in, Çınar'ın avukatı olup olmadığını öğrenmeye çalışmaktaydı. Yekta ve eşi Laçin, yemekte konuşmaktadırlar. Daha sonra Laçin kendisini şaşırtan bir olay yaşadı. 5. bölümün final sahnesinin hemen ardından Yargı 6. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

    Yargı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İlk bölümüyle birlikte seyircilerinin ilgisini çekmeyi başaran Yargı dizisinde Ceylin gerçeklerle tek tek yüzleşti. 5. bölümde Ilgaz ve Ceylin, kurdukları telefon tuzağıyla katili yakalamayı başardı. Ilgaz katilin Engin olduğunu düşünürken Ceylin, Yekta'dan şüphelenmektedir. Beklenen an gelir ve taksiden Engin indi. Ceylin büyük bir şokla karşı karşıya geldi. Gül, kızının ölümünü en derin yaşayan kişiydi. Anne olarak içi parçalandı ve önceleri bu durumu kabul etmedi. Psikolojik sorunları baş gösteren Gül, en sonra İnci'nin hayalinin peşinde kendisini sokağa attı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Yargı 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

    YEKTA'NIN EŞİ LAÇİN BÜYÜK BİR SIRRI ORTAYA ÇIKARIYOR

    Laçin, İnci'nin küpesi üzerinden Yekta'ya yüklenmektedir. Yekta gergindir. Yekta, küpeyi nasıl bulduğunu sorar. Laçin de ağlayarak anlatmaya başlar. Bu yükü omuzlarında taşıyamayan Laçin, içine düştükleri durumdan dolayı perişan haldedir. Yekta, eşini sakinleştirmeye çalışır. Laçin, İnci'nin kendi evlerinde öldürüldüğünü söyleyerek Yekta'nın yüzüne vurur. Yekta ise, yargılanan Çınar'ı öne atarak sırrın ortaya çıkmaması için karısı Laçin'i uyarır. Laçin sinir krizi geçirerek bayılır.

    ÇINAR, CEZAEVİNDEKİ BİR MAHKUM TARAFINDAN ŞİŞLENİYOR

    Çınar, telefonda konuşmaktadır. Konuştuğu kişiye öfkelidir. Bu sırada orada bulunan Kadir isimli mahkum onu rahatsız etmektedir. Kadir, Çınar'ın babası Metin'in hapse yolladığı kişidir. Bu yüzden Metin'in oğlu olduğunu öğrendiği Çınar'ın üzerine gitmektedir. Çınar, öfkesini Kadir'den çıkartır. Kadir'in de aradığı fırsattır. Kavga etmeye başlarlar. Kadir, cebinden çıkardığı delici aletle Çınar'ı şişler. Çınar, kanlar içinde kalakalır.

    ILGAZ VE CEYLİN'İN KURDUĞU TUZAĞA ENGİN DÜŞTÜ

    Ilgaz ve Ceylin, kurdukları telefon tuzağıyla katili yakalamayı başarırlar. Ilgaz katilin Engin olduğunu düşünürken Ceylin, Yekta'dan şüphelenmektedir. Beklenen an gelir ve taksiden Engin iner. Ceylin şoke olur. Bu andan itibaren geçmişe dönüş ile neler yaşandığı gözler önüne serilir. Engin, İnci'ye saplantı derecesinde aşıktır. Evine gelip hocası ile neler yaşadığını anlatan İnci'yi dinledikçe öfkesi artan. Aralarında geçen kavga sonrasında Engin, İnci'yi öldürür.

        ZAFER, EVLATLIKTAN REDDEDİYOR

        Yekta, anlaşmayı bozan Ceylin'e ders vermek için Zafer'i ofisine çağırır. Zafer sürekli olarak Ceylin'in, Çınar'ın avukatı olup olmadığını öğrenmeye çalışmaktadır. Yekta, doğruyu, Çınar'ın babası Metin'den öğreneceğini söyler. Zafer, Ilgaz ile Metin'in kapısına dayanır. Metin, acı gerçeği Zafer'e söyler. Zafer yıkılmış bir şekilde eve gider ve Ceylin'in eşyalarını kapı dışarı eder. Bu sırada eve gelen Ceylin babasının kendisini reddettiğini söylediği cümlelerle karşılaşır. Annesi Gül de, ölen kızının katili olarak düşündüğü Çınar'ı savunduğunu öğrenince Ceylin'e okkalı bir tokat savurur. Böylelikle evinin kapıları Ceylin'e kapanmış olur.

        İNCİ'NİN KAYIP KÜPESİ, YEKTA'NIN EŞİ LAÇİN'DEN ÇIKTI

        Yekta ve eşi Laçin, yemekte konuşmaktadırlar. Laçin, Yekta'yı küçük yaştaki bir kız olayı ile yermektedir. Daha sonra Laçin kendisini şaşırtan bir olay yaşar. Ceylin ile konuştuğu sırada ona küpesinin tekini düşürüp, düşürmediğini sorar. Ceylin, kardeşinin tek küpesini olay gecesi sonrası takmaya başladığını söyler. Küpenin diğerini bulursa katili de bulacağını söyler. Laçin bu konuşmadan sonra soluğu Yekta'nın yanında alır. Çantasından çıkardığı kayıp küpeyi Yekta'nın masasına koyar. Yekta küpeyi görünce allak bullak olur.

        CEYLİN'İN ANNESİ GÜL, ÖLEN KIZI İNCİ'NİN PEŞİNDE SOKAĞA ATIYOR KENDİNİ!

        Gül, kızının ölümünü en derin yaşayan kişidir. Anne olarak içi parçalanır ve önceleri kabul etmez. Psikolojik sorunları baş gösteren Gül, en sonra İnci'nin hayalinin peşinde kendisini sokağa atar. Kızı Aylin şaşkın bir şekilde peşine düşer. Sokakta annesini kendi kendine konuşurken bulur. Ona sarılır ve aralarında içler acısı bir konuşma geçer.

            ILGAZ'IN AYRILDIĞI NİŞANLISI NEVA ANKARA'DAN, İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI

            Neva, Ilgaz'dan uzak duramayacağını anladıktan sonra İstanbul'a geri döner. Abisi Pars ile konuştuktan sonra Ilgazların eve gider. Metin onu karşısında görünce çok sevinir. Ilgaz ise, şaşkındır. Neva, Ilgaz ile konuştuktan sonra sırasıyla cezaevindeki Çınar ve Ceylin ile konuşur. Neva, Ceylin'i kıskanmıştır ve bu durumu Pars ile de konuşur. Böylelikle Neva, her şeyin birbirine girdiği bir ortama düşmüş olur.

            CEYLİN, ILGAZ VE BABASI METİN'İ ÇINAR'I İHBAR ETMEMELERİ KONUSUNDA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

            Ceylin, Çınar'ı haplar yüzünden ihbar etmek isteyen Ilgaz'ı durdurmaya çalışmaktadır. Ilgaz, inat etmektedir. Ona göre Çınar, yaptığı hatanın bedelini ödemelidir. Onların hararetli tartışmaları sırasında içeriye Metin gelir. Metin de, oğlu Ilgaz'la aynı düşüncededir. Ceylin, ikisinin bu tavrına çok öfkelenir ve evi terk eder.

            ILGAZ, CEYLİN'İ ODAYA KAPATIYOR

            Ilgaz, adliyeden çıkacağı sırada ifadeye çağrılan İnci'nin hocası ve eşini görür. Hoca, Ilgaz'ı tanımıştır ve yanına gidip konuşmak ister. Ilgaz, bir bahaneyle yanlarından kaçar ve Ceylin'in olduğu odaya girer. Ceylin, hoca ve eşinin ifadeleri sırasında yanlarında olmak ister; fakat Ilgaz, illegal yolla evlerinde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayacaklarını anlatır. Ceylin onu dinlemez ve çıkmaya yeltenir. Ilgaz ise çareyi, Ceylin'i odaya kapatmakta bulur.
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            Haberler Magazin Yargı 6. bölüm fragmanı: Güven falan yok sukutuhayale uğrattı! Sessiz atın çiftesi pek olacak
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