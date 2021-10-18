Yargı 6. bölüm fragmanı: Güven falan yok sukutuhayale uğrattı! Sessiz atın çiftesi pek olacak

İlk bölümüyle birlikte seyircilerinin ilgisini çekmeyi başaran Yargı dizisinde Ceylin gerçeklerle tek tek yüzleşti. 5. bölümde Ilgaz ve Ceylin, kurdukları telefon tuzağıyla katili yakalamayı başardı. Ilgaz katilin Engin olduğunu düşünürken Ceylin, Yekta'dan şüphelenmektedir. Beklenen an gelir ve taksiden Engin indi. Ceylin büyük bir şokla karşı karşıya geldi. Gül, kızının ölümünü en derin yaşayan kişiydi. Anne olarak içi parçalandı ve önceleri bu durumu kabul etmedi. Psikolojik sorunları baş gösteren Gül, en sonra İnci'nin hayalinin peşinde kendisini sokağa attı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Yargı 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

YEKTA'NIN EŞİ LAÇİN BÜYÜK BİR SIRRI ORTAYA ÇIKARIYOR

Laçin, İnci'nin küpesi üzerinden Yekta'ya yüklenmektedir. Yekta gergindir. Yekta, küpeyi nasıl bulduğunu sorar. Laçin de ağlayarak anlatmaya başlar. Bu yükü omuzlarında taşıyamayan Laçin, içine düştükleri durumdan dolayı perişan haldedir. Yekta, eşini sakinleştirmeye çalışır. Laçin, İnci'nin kendi evlerinde öldürüldüğünü söyleyerek Yekta'nın yüzüne vurur. Yekta ise, yargılanan Çınar'ı öne atarak sırrın ortaya çıkmaması için karısı Laçin'i uyarır. Laçin sinir krizi geçirerek bayılır.