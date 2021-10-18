Ünlü model Deniz Akkaya'ya korkunç tehdit: Dilini kökünden sökerim!

Manken Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. Giray tarafından periyodik şekilde çirkin durumlara maruz kaldığını söyleyen Akkaya, ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.
İŞ YERİME GİDEMİYORUM
Akkaya savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde; Giray'ın Youtube üzerinden bir video yayınladığını, video içeriğinde canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit edildiğini, bu nedenle iş yerine bile gidemez hale geldiğini anlattı.
Akkaya, Giray'ın, "Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz" gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.