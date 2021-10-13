Aniden bırakıp gitmişti apar topar geri döndü! Masumlar Apartmanı'nda yüzlerde güller açtıracak gelişme böyle paylaşıldı. Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi apar topar geri döndü. Bu hafta yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölümde Naci'nin aniden geri dönmesi izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin sezon finalinde veda etmesi yürekleri dağlamıştı. Yeni bölümde Naci'nin geri dönmesi ve Safiye ile karşılaşması izleyicileri mutlu etti. Böylece yaklaşık bir aydır projede yer almayan Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin Masumlar Apartmanı'na geri dönmesiyle heyecan arttı.

GÖZLER NACİ VE SAFİYE'DE!

Mutluluk dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda dün akşam heyecan dolu olaylar yaşanırken gözler Naci ve Safiye'ye çevrildi.