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    • Magazin
    • 13.10.2021 12:17
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    • 13.10.2021 12:21
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    Aniden bırakıp gitmişti apar topar geri döndü! Masumlar Apartmanı'nda yüzlerde güller açtıracak gelişme böyle paylaşıldı

    Hüzün dolu sahneleriyle TRT 1'de merakla izlenen Masumlar Apartmanı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde mutlu anlar yaşandı. Sezon finalinde veda eden dizinin eski yıldız ismi geri döndü. Dizinin sezon finalinde bomba bir ayrılık yaşanmış ve Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı 42. bölümünde tekrar ortaya çıkması büyük heyecan yarattı. Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahne ve evliliğin konuşulduğu anlar yüzleri güldürdü. Naci ve Safiye'nin durumunun belli olacağı 19 Ekim Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı 43. bölümünde belli olacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’nda flaş gelişme! O isim...

    Aniden bırakıp gitmişti apar topar geri döndü! Masumlar Apartmanı'nda yüzlerde güller açtıracak gelişme böyle paylaşıldı. Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi apar topar geri döndü. Bu hafta yayınlanan Masumlar Apartmanı 42. bölümde Naci'nin aniden geri dönmesi izleyicileri şaşırttı. Bilindiği üzere Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin sezon finalinde veda etmesi yürekleri dağlamıştı. Yeni bölümde Naci'nin geri dönmesi ve Safiye ile karşılaşması izleyicileri mutlu etti. Böylece yaklaşık bir aydır projede yer almayan Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakterinin Masumlar Apartmanı'na geri dönmesiyle heyecan arttı.

    GÖZLER NACİ VE SAFİYE'DE!

    Mutluluk dolu sahneleriyle TRT1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nda dün akşam heyecan dolu olaylar yaşanırken gözler Naci ve Safiye'ye çevrildi.

    "ÇİFTE DÜĞÜN"

    Son bölümde "Çifte düğün yaparız" sözleri çok konuşuldu. Safiye ve Gülben'in mutluluğu nedeniyle Hikmet de büyük mutluluk yaşadı.

    Naci'nin tekrar geri gelmesi seyircilerin en sevindiği gelişmelerden birisi olurken Safiye'yi babası Hikmet'ten isteme diyalogları da heyecana neden oldu.

        Aylar sonra Safiye'sine kavuşan Naci "Benim de bir hayalim var Safiye" diyerek içinden geçen tüm her şeyi ona anlattı.

        Han ise tüm olayların bir kıyısında eski nişanlısının kapısına gitti. Bölümün ekranlarda sonlanmasıyla birlikte Masumlar Apartmanı 43. bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş arşa çıktı.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

            Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).

            Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı.

            Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmıştır.
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