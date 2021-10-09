Zeynep Bastık'ın eşi Edis'le dans görüntülerinden sonra saç baş yolacak! Kucak kucağa dans linç getirdi 'boşanma delili bu'... Zeynep Bastık ve Edis bir partide bir araya geldi. Zeynep Bastık'ın evli olmasına rağmen Edis'le yaptığı samimi dans, sosyal medyanın diline düştü. Hızlı yayılan görüntülerde, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü isimlerin, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Marlon Brando' şarkısında kucak kucağa dans ettiği görülüyor. Bu görüntüler sonrası Zeynep Bastık ile Edis sosyal medyada tefe kondu.
Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe yakın dostları katılarak Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ı yalnız bırakmamıştı.
Pop müziğin iki ünlü ismi Zeynep Bastık ve Edis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.