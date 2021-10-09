Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 09.10.2021 16:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.10.2021 17:04
    ABONE OL

    Zeynep Bastık'ın eşi Edis'le dans görüntülerinden sonra saç baş yolacak! Kucak kucağa dans linç getirdi 'boşanma delili bu'

    Son dönemin iki popüler ismi Zeynep Bastık ile Edis'in dans ettiği video sosyal medyayı salladı. Youtube'da yaptığı coverlar sayesinde şöhreti yakalayan ve geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Zeynep Bastık kendisi gibi şarkıcı olan yakın arkadaşı Edis'le dans ettiği görüntüleri yayınladı ama ne görüntüler. Tolga Akış ile evli olan Zeynep Bastık’ın bazı hayranları bu davranışının yanlış olduğunu bazı hayranları ise arkadaşça bir dans olduğu yönünde yorumlarını ilettiler. Zeynep Bastık ile Edis'in bu dansı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

    Edis ile Zeynep Bastık’ın dansı olay oldu!

    Zeynep Bastık'ın eşi Edis'le dans görüntülerinden sonra saç baş yolacak! Kucak kucağa dans linç getirdi 'boşanma delili bu'... Zeynep Bastık ve Edis bir partide bir araya geldi. Zeynep Bastık'ın evli olmasına rağmen Edis'le yaptığı samimi dans, sosyal medyanın diline düştü. Hızlı yayılan görüntülerde, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü isimlerin, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Marlon Brando' şarkısında kucak kucağa dans ettiği görülüyor. Bu görüntüler sonrası Zeynep Bastık ile Edis sosyal medyada tefe kondu.

    Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında dünyaevine girmişti. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe yakın dostları katılarak Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ı yalnız bırakmamıştı.

    Pop müziğin iki ünlü ismi Zeynep Bastık ve Edis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Edis ile Zeynep Bastık'ın sosyal medyada dolaşan seksi dans videosu sosyal medyada gündem oldu.

        Hızlı yayılan görüntülerde, yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü isimlerin, Zeynep Bastık'ın seslendirdiği 'Marlon Brando' şarkısında birbirlerine sarılarak dans ettiği görülüyor.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz yaz aylarında Tolga Akış ile dünyaevine giren Zeynep Bastık'ı eleştirdi ve 'böyle bir dansın ilişkisine zarar vereceğini savundu.' Zeynep Bastık'ın bazı hayranları ise 'arkadaşça bir dans' yorumunda bulundu.

            İŞTE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN O DANS VİDEOSU

            Sosyal medyada Zeynep Bastık ve Edis'in seksi dans videosu çok tepki aldı.

            -E yani ben eşimi bu şekilde görmek istemezdim

            -Abi isterseniz beni de linçleyin ama bu olmaz ya... Sarılırsın öpersin en iyi en yakın arkadaşındır okey tamam anladım, ama bu görüntü hoş olmadı. Yani kadın evli o yüzden olmadı. Kadın erkek fark etmiyor. Edis de evli olsa hiç hoş bir görüntü olmazdı...

            -Onlar show insanı, Zeynep klipte de sarılabilirdi erkeğe ki eşi menajeri zaten adam gülüp geçiyordur, takılmaz bile... Sanat camiası bizim hayatımız gibi değil, dans ediyo şarkılarını söylüyor o kadar.

            -Biri evli, diğeri ne oldugu belli degil... Çok rahatlar kötü örnekler...

            -Ben eşimi bu şekilde görsem artık eşim olmazdı.

            -Çeken kişi Zeynep'in eşi zaten size ne yahu? Milletin ar namusu sizden soruluyor maşallah.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP yandaşı medyanın kalkanı: Mustafa Elçim!
            Haberler Magazin Zeynep Bastık'ın eşi Edis'le dans görüntülerinden sonra saç baş yolacak! Kucak kucağa dans linç getirdi 'boşanma delili bu'
                SON DAKİKA