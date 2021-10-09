Zeynep Bastık'ın eşi Edis'le dans görüntülerinden sonra saç baş yolacak! Kucak kucağa dans linç getirdi 'boşanma delili bu'

-Onlar show insanı, Zeynep klipte de sarılabilirdi erkeğe ki eşi menajeri zaten adam gülüp geçiyordur, takılmaz bile... Sanat camiası bizim hayatımız gibi değil, dans ediyo şarkılarını söylüyor o kadar.

-Biri evli, diğeri ne oldugu belli degil... Çok rahatlar kötü örnekler...

-Ben eşimi bu şekilde görsem artık eşim olmazdı.

-Çeken kişi Zeynep'in eşi zaten size ne yahu? Milletin ar namusu sizden soruluyor maşallah.