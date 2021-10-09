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    • Magazin
    • 09.10.2021 17:52
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    • 09.10.2021 17:52
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    Karada kaçanı tavada yeriz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Cıngar çıkarıp ketenpereye getirecek!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tam 13 yeni ismi kadrosuna dahil oldu. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle her salı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bomba gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Tufan'ın yeni sezon ilk bölümde vedasıyla seyircileri üzecek. Kadroya dahil olan yeni isimler ise heyecan yaratacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı çok yakında yayınlanacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan ilk bölümünün ardından milyonlarca izleyicisini her salı ekranları başında ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi sete çıkıyor. Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un yazdığı diziye yeni isimler katılacak ve bazı isimlerin vedası izleyicileri üzecek. Bu doğrultuda dizinin 200. bölümünde bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni sezon için sıkı bir hazırlık yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu ay içerisinde 200. bölümüyle izleyici karşısına olması bekleniyor. Levent Ülgen ve Uğur Yücel gibi usta isimlerin yer aldığı iki ismi kadrosuna katan diziye 7. sezonda başka sürpriz oyuncular da dahil oluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    13 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

    Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

    Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Yine aynı haberde yer alan bilgilere göre çekimleri haftaya başlayacak olan dizinin 26 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

        EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

            Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek.

            Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor.

            Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

                İLYAS ÖLECEK Mİ?

                Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.
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                Haberler Magazin Karada kaçanı tavada yeriz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı: Cıngar çıkarıp ketenpereye getirecek!
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