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    • 18.10.2021 10:57
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    Büyük kriz... Squid Game dizisinde affedilmeyecek hata! Kimse gözünün yaşına bakmadı!

    Netflix'in en popüler dizisi haline gelen Squid Game, çıktığı günden beri dillerden düşmez oldu. Gerek sosyal medyada gerek sosyal hayatta sıklıkla adından söz edilmeye başlandı. Ancak dizide yapılan bir hata büyük bir krize sebebiyet verdi. Squid Game dizisinde bir sahnede verilen numara gerçek çıktı. Milyonlarca kişi dizideki gibi oyun oynamak istediğini beyan ederek dizide yer alan telefon numarasını aradı. İşte sonrasında yaşananlar!

    takvim.com.tr
    Squid Game dizisinde affedilmeyecek hata! Kimse gözünün yaşına bakmadı! O numara gerçek çıktı! Sonrası büyük kriz...

    Son zamanlarda en popüler dizi haline gelen Squid Game, sosyal medyada da sıklıkla konuşulup hakkında en fazla paylaşım yapılan dizilerden oldu. 1 hafta içinde izleyen kişilerden olumlu geri dönüşler alan dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi. Ancak dizide yer alan bir sahne yüzünden Netflix büyük bir sıkıntıya düştü. Dizide yer verilen telefon numarası krize sebep oldu. Milyonlarca kişi dizideki gibi oyun oynamak istediğini beyan ederek dizide yer alan telefon numarasını aradı. İşte sonrasında yaşananlar...

    NETFLİX'DE AFFEDİLMEYECEK HATA!

    Netflix'te son günlerde popülaritesi artan dizisinde inanılmaz bir hata yapıldı.

    Squid Game çocukları ölüme mi sürüklüyor?

    Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında olan bu dizinin bir bölümünde gerçekten numarası verilen kadın, herkes tarafından aranmaya başladı.

    "BİNLERCE KİŞİ BENİ ARAYARAK DİZİDEKİ GİBİ OYUN OYNAMAK İSTİYOR"

    Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı. Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.

        "NUMARANIN YER ALDIĞI SAHNELER DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

        Kore basınında yer alan haberlere göre kadın beş milyon wonluk (yaklaşık 37 bin TL) tazminat talebini reddetti. Netflix tazminat iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da izleyicilerden bu numarayı aramamalarını talep etti. Şirketten yapılan açıklamada "Prodüksiyon şirketiyle birlikte bu sorunu nasıl çözebileceğimizi inceliyoruz. Telefon numarasının yer aldığı sahneleri değiştirebiliriz" ifadeleri yer aldı.

        10 GÜN İÇİNDE EN ÇOK İZLENEN LİSTESİNE GİRDİ

        17 Eylül'de yayına giren dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi. BBC'den Waiyee Yip ve William Lee, dizinin konusu daha önce işlenmiş olsa da etkileyici görselleri, insanların kendilerinden bir şeyler bulabildiği karakterleri ve insan doğasına dair rahatsız edici çıkarımları nedeniyle dünya çapında ilgi gördüğünü söylüyor.

        SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

        Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

        Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

        Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

            SQUİD GAME'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

            Park Hae-soo - Cho Sang-woo

            Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

            HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

            Oh Yeong-su Oh Il-nam

            Anupam Tripathi, Abdul Ali

            Heo Sung-tae Jang Deok-su

            Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
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            Haberler Magazin Büyük kriz... Squid Game dizisinde affedilmeyecek hata! Kimse gözünün yaşına bakmadı!
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