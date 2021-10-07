Büyük kriz... Squid Game dizisinde affedilmeyecek hata! Kimse gözünün yaşına bakmadı!

Son zamanlarda en popüler dizi haline gelen Squid Game, sosyal medyada da sıklıkla konuşulup hakkında en fazla paylaşım yapılan dizilerden oldu. 1 hafta içinde izleyen kişilerden olumlu geri dönüşler alan dizi 10 gün içinde 90 ülkede en çok izlenen dizi haline geldi. Ancak dizide yer alan bir sahne yüzünden Netflix büyük bir sıkıntıya düştü. Dizide yer verilen telefon numarası krize sebep oldu. Milyonlarca kişi dizideki gibi oyun oynamak istediğini beyan ederek dizide yer alan telefon numarasını aradı. İşte sonrasında yaşananlar...
NETFLİX'DE AFFEDİLMEYECEK HATA!
Netflix'te son günlerde popülaritesi artan dizisinde inanılmaz bir hata yapıldı.
Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında olan bu dizinin bir bölümünde gerçekten numarası verilen kadın, herkes tarafından aranmaya başladı.
"BİNLERCE KİŞİ BENİ ARAYARAK DİZİDEKİ GİBİ OYUN OYNAMAK İSTİYOR"
Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı. Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.