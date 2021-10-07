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    • Magazin
    • 07.10.2021 14:14
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    • 07.10.2021 14:16
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, gerçek mi? Barbaroslar oyuncuları ve karakterleri kim?

    TRT1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Saat 20:00'da başlayacak 4. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken dizinin takipçileri Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nı nerede çekildiğini, gerçek hikayesini, oyuncuları ve karakterlerini araştırıyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, gerçek mi? İşte Barbaroslar oyuncuları ve karakterleri ve dizi hakkında diğer merak edilenlerin yanıtları...

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı nerede çekiliyor, gerçek mi?

    Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca'nın oturduğu, yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, senaryosunu da Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 4. yeni bölümüyle 7 Ekim Perşembe günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizinin yeni bölümüne sayılı saatler kala bir çok soru araştırılmaya başlandı. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, gerçek mi? Barbaroslar oyuncuları ve karakterleri kimler?

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR, GERÇEK Mİ?

    Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Antalya, Marmaris ve İstanbul'daki ilçelerde çekiliyor. Barbaroslar dizisi için özel plato ve gemiler hazırlandı. İstanbul'daki çekimler Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

    OYUNCULARI VE ROLLERİ

    Engin Altan Düzyatan – Oruç Reis

    Ulaş Tuna Astepe – Hızır Reis

    Yetkin Dikinciler - İshak

    Melis Babadağ – Zeynep

    Yiğit Özşener -Pietro

    Pelin Akil- Isabel

    Gülcan Arslan- Despina

    İsmail Filiz – Kılıçoğlu

    Bahadır Yenişehirlioğlu – Derviş

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

    Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

    Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.
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