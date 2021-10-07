Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı nerede çekiliyor, gerçek mi? Barbaroslar oyuncuları ve karakterleri kim?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR, GERÇEK Mİ?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi Antalya, Marmaris ve İstanbul'daki ilçelerde çekiliyor. Barbaroslar dizisi için özel plato ve gemiler hazırlandı. İstanbul'daki çekimler Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

OYUNCULARI VE ROLLERİ

Engin Altan Düzyatan – Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe – Hızır Reis

Yetkin Dikinciler - İshak

Melis Babadağ – Zeynep

Yiğit Özşener -Pietro

Pelin Akil- Isabel

Gülcan Arslan- Despina

İsmail Filiz – Kılıçoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu – Derviş

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.