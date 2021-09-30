İsmail Balaban ile sarmaş dolaş! İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Şeker İsmail Balaban sevgili mi, birlikte mi?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile önceki gün bir gece klübünde samimi pozlarıyla gündeme geldi. Klüpte el ele eğlenirken fotoğrafları çıkan çift hakkın araştırmalar hızlandı. İsmail Balaban, yarışmada annesi ile nişanlısı Gamze Atakan kavga ettikten sonra yüzüğü atmıştı. Peki İsmail Balaban ile İlayda Şeker sevgili mi? İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor İlayda Şeker sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? İsmail Balaban kimdir, ailesi kim?
İSMAİL BALABAN İLE İLAYDA ŞEKER SEVGİLİ Mİ, BİRLİKTE Mİ?
Survivor yarışmasının kazananı İsmail Balaban ile kadın yarışmacılardan İlayda Şeker önceki gece bir klüpte sarmaş dolaş görüntülendi. Çiftin sevgili olduğu ortaya çıksa da ikili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Öte yandan İlayda Şeker de geçtiğimiz günlerde İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesi ile bir araya gelmiş ve fotoğraf çektirmişti. İşte o kare;
İLAYDA ŞEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu.
18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker daha sonrasa Sakarya'da üniversite okudu.
Ailesi halen Nevşehir'de yaşıyor. İlayda Şeker ise okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti. Şuanda çalışmıyor.
İlayda Şeker'in instagram hesabı: www.instagram.com/ilayda13seker/
İSMAİL BALABAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NİŞANLISINDAN NEDEN AYRILDI?
İsmail Balaban Survivor yarışması sırasında nişanlısı Gamze Atakan ile annesi kavga ettikten sonra ayrılma kararı aldı. Annesi, Gamze Atakan için 'Yılan' demişti.
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.
Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği