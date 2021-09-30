İsmail Balaban ile sarmaş dolaş! İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Şeker İsmail Balaban sevgili mi, birlikte mi?

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile önceki gün bir gece klübünde samimi pozlarıyla gündeme geldi. Klüpte el ele eğlenirken fotoğrafları çıkan çift hakkın araştırmalar hızlandı. İsmail Balaban, yarışmada annesi ile nişanlısı Gamze Atakan kavga ettikten sonra yüzüğü atmıştı. Peki İsmail Balaban ile İlayda Şeker sevgili mi? İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor İlayda Şeker sevgilisi kim? İnstagram hesabı ne? İsmail Balaban kimdir, ailesi kim?

İSMAİL BALABAN İLE İLAYDA ŞEKER SEVGİLİ Mİ, BİRLİKTE Mİ?

Survivor yarışmasının kazananı İsmail Balaban ile kadın yarışmacılardan İlayda Şeker önceki gece bir klüpte sarmaş dolaş görüntülendi. Çiftin sevgili olduğu ortaya çıksa da ikili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan İlayda Şeker de geçtiğimiz günlerde İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın ailesi ile bir araya gelmiş ve fotoğraf çektirmişti. İşte o kare;