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    • Magazin
    • 28.09.2021 17:47
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    • 28.09.2021 17:47
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    Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Bir anda yere yığıldı! Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?

    TRT 1 ekranlarında heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu Metin Coşkun tarafından canlandıran Hikmet Derenoğlu geçen haftanın final sahnesinde aniden yere yığıldı. Bu acı sahne sonrası Hikmet karakterinin bitirilip bitirilmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Hikmet Derenoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü?

    Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde üzen bir gelişme yaşandı. Hikmet karakterinin final sahnesinde aniden yere yığılması izleyiciyi şok ederken ölüp ölmeyeceği ise akılarda yerini koruyor. Peki, Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Hikmet Derenoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

    Metin Coşkun tarafından canlandırılan Hikmet karakterinin akıbeti bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    İşte dizide bu akşam yaşanacak olaylar;

    YENİ BÖLÜMDE ŞOK EDECEK OLAY

    Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

    Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.

        Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

        Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

        Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

            METİN COŞKUN KİMDİR?

            Metin Coşkun 1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Coşkun, sanat hayatına 1970 yılında başladı.

            Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Bir anda yere yığıldı! Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?
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