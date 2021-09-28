Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Bir anda yere yığıldı! Metin Coşkun diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde üzen bir gelişme yaşandı. Hikmet karakterinin final sahnesinde aniden yere yığılması izleyiciyi şok ederken ölüp ölmeyeceği ise akılarda yerini koruyor. Peki, Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir? Hikmet Derenoğlu diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?
Metin Coşkun tarafından canlandırılan Hikmet karakterinin akıbeti bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
İşte dizide bu akşam yaşanacak olaylar;
YENİ BÖLÜMDE ŞOK EDECEK OLAY
Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.
Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir.