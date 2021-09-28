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    • Magazin
    • 28.09.2021 16:54
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    • 28.09.2021 16:54
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    EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor?

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda pek çok ismin kadroya katılacağı dizide şok vedalar yaşanacak. Dizinin yeni sezon tarihini merak eden seyirciler bu kapsamda yayıncı kuruluş ATV tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte diziye dair merak edilenler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

    Altı yıldır ekranlardaki macerasına tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon yine heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Hüseyin Avni Danyal'ın veda edeceği dizinin yeni sezon tarihi sık sık araştırılıyor. Peki, EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri ay sonu başlıyor ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte sezon finalinde yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

        Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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