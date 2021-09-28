Altı yıldır ekranlardaki macerasına tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu sezon yine heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Hüseyin Avni Danyal'ın veda edeceği dizinin yeni sezon tarihi sık sık araştırılıyor. Peki, EDHO bu akşam var mı, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri ay sonu başlıyor ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;