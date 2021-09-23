Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fahriye Evcen, 'Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz. Kurdun izi at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir.' diyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU VE OYUNCULARI

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizi için hazırlıklara başlayan ikili, at binme ve kılıç eğitimi alıyor. İkilinin eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.