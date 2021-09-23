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    • Magazin
    • 23.09.2021 18:24
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    • 23.09.2021 18:24
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    Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor?

    Televizyon dizilerini yakından takip edenler Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başlamasını heyecanla beklerken bir yandan da Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Oğlu Karan doğduktan sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, yeniden ekranlara dönüyor ve Alparslan Büyük Selçuklu da Akça Hatun'u canlandıracak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor?

    takvim.com.tr
    Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor?

    Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in yeni dizisi için heyecan dolu geri sayım başlamışken Barış Arduç ile başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen'in dizideki rolü için ne kadar para kazanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    FAHRİYE EVCEN NE KADAR KAZANIYOR?

    Fahriye Evcen'in Bölüm başı 130 bin TL alacağı öne sürüldü.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fahriye Evcen, 'Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz. Kurdun izi at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir.' diyor.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU VE OYUNCULARI

    Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizi için hazırlıklara başlayan ikili, at binme ve kılıç eğitimi alıyor. İkilinin eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

        Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından Kavala göçmenidir. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'den dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olmuştur.

        2005 yılında rol aldığı ve baş rollerinde, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Göksel Arsoy gibi Türk sinemasının devlerinin rol aldığı Asla Unutma adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Evcen, asıl büyük çıkışını ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisindeki oynadığı Necla karakteri ile yapmıştır.

        2010 yapımı Türk filmi Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak'ta, Claudia Cardinale'nin gençliğini canlandıran Fahriye Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli yayın yapan BuzzNet listesinde Gigi Hadid, Adriana Lima, Angelina Jolie gibi isimlerle birlikte dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi.

        29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Fahriye Evcen'in, 2019 Nisan ayında dünyaya gelen Karan isminde bir oğlu bulunmaktadır.

        Son olarak Ölene Kadar adlı dizide rol alan Fahriye Evcen, 1.70 metre boyunda ve İkizler burcudur.
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        Haberler Magazin Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor?
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