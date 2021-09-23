Fahriye Evcen ne kadar kazanıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Fahriye Evcen bölüm başı kaç TL alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'in yeni dizisi için heyecan dolu geri sayım başlamışken Barış Arduç ile başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen'in dizideki rolü için ne kadar para kazanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
FAHRİYE EVCEN NE KADAR KAZANIYOR?
Fahriye Evcen'in Bölüm başı 130 bin TL alacağı öne sürüldü.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fahriye Evcen, 'Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz. Kurdun izi at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir.' diyor.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU VE OYUNCULARI
Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizi için hazırlıklara başlayan ikili, at binme ve kılıç eğitimi alıyor. İkilinin eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.