Aşk hayatı ve youtube videolarıyla dikkat çeken Danla Bilic hakkında çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Danla Bilic'in Yusuf Engin ile yeni bir aşka adım attığı iddia ediliyor. Bilic ve yeni sevgilisinin iki ayrı mekanda kameralara yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba şeklinde düştü. Peki, Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Yusuf Engin nereli, mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar!
YUSUF ENGİN KİMDİR?
Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu.
Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor. Yusuf Engin bekardır, daha önce evlenmemiştir ve çocuğu yoktur.