Aşk hayatı ve youtube videolarıyla dikkat çeken Danla Bilic hakkında çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Danla Bilic'in Yusuf Engin ile yeni bir aşka adım attığı iddia ediliyor. Bilic ve yeni sevgilisinin iki ayrı mekanda kameralara yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba şeklinde düştü. Peki, Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Yusuf Engin nereli, mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar!