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    • Magazin
    • 24.08.2021 15:54
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    • 24.08.2021 15:54
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    Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer eşi...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te ilk kaptanlar belli oldu. Mavi takım kaptanlığını daha öncede yarışmaya katılan ancak bu kez şeytanın bacağını kıran Burcu Önal oldu. Yarışmada beklentilerin en üst seviyede olduğu isimlerden biri de Burcu Önal. Daha önce de yarışmaya katılan Burcu Önal 34 yaşında. Daha önce 15 yıl Asya'da yaşadığını söyleyen Burcu Önal Instagram'daki 10 bini aşkın takipçisiyle de dikkat çekiyor. Burcu Önal hakkında ise ortaya çıkan Ajda Pekkan gerçeği herkesi şoke etti. Bakın ortaya neler çıktı neler...

    Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti!

    Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer... Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Burcu Önal sandığımız kadar basit bir yarışmacı değilmiş.

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var.

    Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.

        Burcu Önal bu sezonda da yarışmada yerini aldı. Hakkındaki Ajda Pekkan gerçekleri herkesi şaşırttı. Önceki bölümlerde şeflerin 'Dün biraz sinirli ve motivasyonsuz görünüyordun' sözlerine yanıt veren Burcu Önal bakın neler anlattı:

        Şeflerin 'Dün biraz sinirli ve motivasyonsuz görünüyordun' sözlerine yanıt veren Burcu Önal bakın neler anlattı: Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim. Ajda Hanım'da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu'

        ŞAŞIRTAN KARELER

        Burcu Önal'ın Instagram hesabından yayınlandığı Ajda Pekkan'la kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Masterchef Burcu o karelere şu notu düştü: Tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …
        Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor.

            Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….
            Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi Star'

            BURCU ÖNAL KİMDİR?

            Geçen sene de programda yer alan güzel yarışmacı adayının bu sezonki performansı merak konusu oldu. Türkiye'ye ispat etmek isteyen Burcu Önal evlidir. Eşi İbrahim Önal'dır. Fragmanda Asya ülkesinden geldiğini söyleyince oldukça ilgi çekti ve performansı merak edildi. Yemek gelişitirici olan Burcu Önal, aşçılık eğitmeni de yapıyor.

            Burcu Önal profesyonel şeftir. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşadı. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evlidir. Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış.

                Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim. Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Burcu Önal'ın Instagram'ında 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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                Haberler Magazin Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer eşi...
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