Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer eşi...

Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer... Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Burcu Önal sandığımız kadar basit bir yarışmacı değilmiş.
Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döken yarışmacılar arasında daha şimdiden şampiyonluk adayları var.
Onlardan biri de 34 yaşındaki yarışmacı Burcu Önal. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu.