Masterchef Burcu bakın kim çıktı Ajda Pekkan gerçeği şoke etti! Ağzından baklayı çıkardı Acun Ilıcalı bu işe ne der meğer eşi...

Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….

Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi Star'