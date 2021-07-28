Emre Aşık’a hapis şoku! Yağmur Sarnıç’la arasında ipler yine gerildi çocuklarının itirafı kan dondurdu

Günaydın'da yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.