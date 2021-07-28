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    • Magazin
    • 28.07.2021 18:01
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    • 28.07.2021 18:01
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    Emre Aşık’a hapis şoku! Yağmur Sarnıç’la arasında ipler yine gerildi çocuklarının itirafı kan dondurdu

    Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Karşılıklı açtıkları davalarla gündemden düşmeyen Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarnıç’ın çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Emre Aşık’a açtığı davada karar çıktı. Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Emre Aşık çocuklarına karşı işlediği 'Basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çocukların dadısı Sanavar’a ise 6 ay 45 gün hapis cezası verildi. İşte detaylar...

    Emre Aşık’a hapis şoku!

    Yağmur Sarnıç, çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ederek Emre Aşık'tan şikayetçi olmuştu. Sarnıç'ın şikayeti üzerine açılan dava karar bağlandı.

    Günaydın'da yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.

    Diğer sanık dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı 3 kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu yazıldı.

        HAPİS CEZASI!
        Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık çocuklarına karşı işlediği 'Basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Çocukların dadısı Sanavar'a ise 6 ay 45 gün hapis cezası verildi.

        'BABAM BOĞAZIMIZI SIKTI'
        Kararda babalarının yanında olan çocukların vücutlarında morluklar ve ezilmelerin tespit edildiğinin belirtildi.

            Çocukların annelerine, babalarının boğazlarını sıktığını, kulaklarını çektiğini ve dadıları olan Sanavar'ın ise onları karanlık odaya kilitleyip terlik ile vurduğunu anlattığı açıklandı.
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