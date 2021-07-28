Emre Aşık’a hapis şoku! Yağmur Sarnıç’la arasında ipler yine gerildi çocuklarının itirafı kan dondurdu

Yağmur Sarnıç, çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ederek Emre Aşık'tan şikayetçi olmuştu. Sarnıç'ın şikayeti üzerine açılan dava karar bağlandı.
Günaydın'da yer alan habere göre; İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı.
Diğer sanık dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı 3 kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu yazıldı.