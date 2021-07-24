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    • Magazin
    • 24.07.2021 23:59
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    • 24.07.2021 23:59
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    Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin aylar sonra ortaya çıktı! Fatma Girik ile Kartal Tibet itirafı çok konuşuldu

    Yaşamını Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürdüren Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Ahmet Mekin, samimi açıklamalarda bulundu. 1980 yılından bu yana yaşadığı Ocaklar'ı çok sevdiğini dile getiren Mekin, meslektaşları Kartal Tibet ile Fatma Girik hakkında söyledikleriyle ise dikkat çekti. İşte Ahmet Mekin’in o açıklamaları...

    İHA
    Ahmet Mekin'den Fatma Girik ile Kartal Tibet itirafı!

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan oyuncu Ahmet Mekin, samimi açıklamalarda bulundu. 1980 yılından bu yana yaşadığı Ocaklar'ı çok sevdiğini belirten Mekin, "Ocaklar benim yaşam iksirim" dedi.

    Öte yandan Mekin, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oyuncu yönetmen Kartal Tibet'in kaybından üzüntü duyduğunu belirtti.

    'ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU'
    Meslektaşı hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kartal Tibet ile birkaç filmde birlikte oynadık. Tiyatro kökenli, çok iyi bir oyuncuydu. Oyunculuktan sonra da yönetmenliği başarılı geçti. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok başarılı filme imza attı"

        Mekin, birkaç filmde birlikte rol aldıkları Fatma Girik hakkındaki soruları da yanıtsız bırakmadı.

        'FATMA İYİ BİR İNSANDIR'
        Fatma Girik'e, rahatsızlığı nedeniyle de "geçmiş olsun" dileklerini ileten Mekin, "Fatma, hem çok yetenekli bir oyuncu hem de iyi bir insandır" diye konuştu.

        Sinemayı "ticaret+sanat" olarak değerlendiren Mekin, "Yapımcı filminden önce para kazanacak ki yeni projelere başlasın" dedi.

            AHMET MEKİN KİMDİR?
            Ahmet Mekin, 1932 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Karslıdır. İş hayatına manifaturacılıkla başlamıştır. Bir ara güreş'te yapan Ahmet Mekin, tam usta olduğu sırada kaburga kemiklerini kırıp, bırakmıştır. Sonra kayağa el attı, beli incinince, onu da bıraktı. Bakırköyspor'da oynarken büyük bir futbol takımına transfer olacaktı. Deneneceği gün ayağından sakatlandı. Böylece spor yaşantısı bitmiş oldu.

            Ahmet Mekin, bir süre Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğu yaptı. ''İttihat ve Terakki'' oyununda oynadı. Sonunda, yine başka bir Bakırköylü olan Kenan Pars'ın aracılığıyla, 1957 yılında Mahşere Kadar adlı filmiyle sinemaya başlayan Ahmet Mekin, sonraki yıllarda da yaklaşık 200 film ve dizide rol aldı.

            Ahmet Mekin, 1977 yılında Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile birlikte rol aldığı Selvi Boylum, Al Yazmalım filmi ile Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.Ahmet Mekin, Şükran Sabuncu'yla evlidir.

                2012 yılında Kayıp Şehir dizisinde İsmail Dede karakterini oynayan Ahmet Mekin, 2014 yılında vizyona giren Yunus Emre : Aşkın Sesi filminde Hacı Bektaş-ı Veli rolünü canlandırdı.

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