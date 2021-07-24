Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin aylar sonra ortaya çıktı! Fatma Girik ile Kartal Tibet itirafı çok konuşuldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan oyuncu Ahmet Mekin, samimi açıklamalarda bulundu. 1980 yılından bu yana yaşadığı Ocaklar'ı çok sevdiğini belirten Mekin, "Ocaklar benim yaşam iksirim" dedi.
Öte yandan Mekin, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren oyuncu yönetmen Kartal Tibet'in kaybından üzüntü duyduğunu belirtti.
'ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU'
Meslektaşı hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kartal Tibet ile birkaç filmde birlikte oynadık. Tiyatro kökenli, çok iyi bir oyuncuydu. Oyunculuktan sonra da yönetmenliği başarılı geçti. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok başarılı filme imza attı"