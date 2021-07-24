Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin aylar sonra ortaya çıktı! Fatma Girik ile Kartal Tibet itirafı çok konuşuldu

'ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU'

Meslektaşı hakkında konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kartal Tibet ile birkaç filmde birlikte oynadık. Tiyatro kökenli, çok iyi bir oyuncuydu. Oyunculuktan sonra da yönetmenliği başarılı geçti. Kemal Sunal filmleri başta olmak üzere birçok başarılı filme imza attı"