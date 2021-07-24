David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru:David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir?
A: Samuel Jackson ve John Travolta
B:Denzel Washington ve Ethan Hawke
C:Morgan Freeman ve Brad Pitt
D:Will Smith ve Bruce Willis
Doğru cevap: C şıkkı Morgan Freeman ve Brad Pitt