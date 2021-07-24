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    • Magazin
    • 24.07.2021 23:44
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    • 24.07.2021 23:46
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    David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi...

    David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’nin izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’deki soruların cevapları merak ediliyor ve yanıtlar Kim Milyoner Olmak İster seyircileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bugünkü soru oldukça yoğun ilgi gördü. İşte milyonların dikkatini çeken o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi...

    David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru:David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir?

    A: Samuel Jackson ve John Travolta

    B:Denzel Washington ve Ethan Hawke

    C:Morgan Freeman ve Brad Pitt

    D:Will Smith ve Bruce Willis

    Doğru cevap: C şıkkı Morgan Freeman ve Brad Pitt
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    Haberler Magazin David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi...