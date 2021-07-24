David Fincher'ın yönettiği 1995'te gösterime giren Seven adlı filmde bir seri katili yakalamaya çalışan iki dedektifi canlandıran oyuncular hangileridir? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından merakla ve heyecanla araştırılır oldu. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğu ile ekrana gelen uzun soluklu Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekrana kilitliyor. Sorulan sorular hakkındaki bilgiler de binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte gündemde büyük ilgi uyandıran o sorunun doğru yanıtı...