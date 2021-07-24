EDHO'da efkarın dozajını artıracak gelişme! Bu gidiş çok konuşulur: Yeni projesini böyle duyurdu

EDHO'da efkarın dozajını artıracak gelişme! Bu gidiş çok konuşulur: 7. sezon başında veda ediyor iddiaları ayyuka çıktı. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon için hazırlıklar yakında başlayacak. Kadrosuna Engin Benli, Muhammed Cangören ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı. Son olarak Turgut Tunçalp, Ali İpin ve Ali Sürmeli'nin veda ettiği dizide seyircileri şok edecek bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı için heyecan sürüyor.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Bu sezon Muhammed Cangören, Engin Benli ve Caner Kurtaran gibi dikkat çeken isimleri katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bu sezon pek çok isim ayrıldı.