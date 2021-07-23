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    • Magazin
    • 24.07.2021 00:14
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    • 24.07.2021 00:26
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    Haluk Levent Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında sahne aldı! Şarkılarıyla hem coştu hem coşturdu

    Müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent, Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında konser verdi. Konser sırasında sevilen şarkılarını seslendiren Levent, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

    Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında sahne aldı!

    Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçı Haluk Levent konser verdi.

    Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Haluk Levent hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, sanatçı Haluk Levent'e teşekkür ederek çiçek verdi. Kentteki etkinlikler, Haluk Levent konseri ile sona erdi.

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    Haberler Magazin Haluk Levent Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında sahne aldı! Şarkılarıyla hem coştu hem coşturdu