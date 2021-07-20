Soygun konulu, macera suç dizilerini sevenlerin keyifle izlediği Peaky Blinders'ın 5 sezonu geride kalırken hayranlarının gözü kulağı yeni sezon ile ilgili gelecek haberlere çevrildi. Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders yeni sezon gelecek mi, 2021 çıkış tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki dizi bu sezon ile final mi yapacak? İşte detaylar…
PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?
Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Ana oyuncu üyeleri Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un da geri dönmeleri bekleniyor.
Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Anthony Byrne "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık." diyor.
PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. Kara Salı
Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.
2. Kara Kediler
Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.
3. Strateji
Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.
4. Döngü
Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.