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    • Magazin
    • 20.07.2021 19:10
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    • 20.07.2021 19:10
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    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders yeni sezon gelecek mi, 2021 çıkış tarihi belli oldu mu?

    Gündemde dizi ve film severler tarafından Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Temmuz sonu yaklaşırken Netflix’te yayınlanan ve 5 sezon boyunca severek izlenen dizinin yeni sezonunun çıkıp çıkmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Peaky Blinders yeni sezon gelecek mi, 2021 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak?

    Soygun konulu, macera suç dizilerini sevenlerin keyifle izlediği Peaky Blinders'ın 5 sezonu geride kalırken hayranlarının gözü kulağı yeni sezon ile ilgili gelecek haberlere çevrildi. Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders yeni sezon gelecek mi, 2021 çıkış tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki dizi bu sezon ile final mi yapacak? İşte detaylar…

    PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

    Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi. Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Ana oyuncu üyeleri Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un da geri dönmeleri bekleniyor.

    Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Anthony Byrne "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık." diyor.

    PEAKY BLINDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

    1. Kara Salı
    Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

    2. Kara Kediler
    Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

    3. Strateji
    Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.

    4. Döngü
    Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.

        5. ŞokTommy'nin faşistlerle ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.

        6. Bay Jones
        Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.

        FİNAL Mİ YAPACAK?

        Peaky Blinders'in akıbeti hakkında dizinin yaratıcısı Steven Knight'tan açıklama geldi. Knight, Peaky Blinders'ın 6. sezonuyla ekranlara veda edeceğini açıkladı: "Bunun bugüne kadarki en iyi sezonumuz olacağına ve muhteşem hayranlarımızın çok seveceğine inanıyoruz. TV dizisi sona erecek olsa da, hikâye başka bir formatta devam edecek."

        Steven Knight'ın bu açıklamaları Peaky Blinders'ın ekranlara veda ettikten sonra yolculuğuna beyazperdede devam edebileceğini düşündürüyor. Ancak bu konu hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.
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