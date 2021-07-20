Muhterem Nur kimdir? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kaç yaşında, ne zaman, neden öldü? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen Müslüm filmi vizyona girdiğinde büyük ses getirmişti ve televizyonda her yayınlandığında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İzleyiciler Muhterem Nur'un hayatına dair bilgileri merak etmeye başladı. İşte detaylar...
MUHTEREM NUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Asıl adı Olga olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi. 16 yaşında kendisini doğuran annesini ve kendisini terk eden babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.
Muhterem Nur'un filmlere konu olacak olaylarla dolu olan hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu olmuştu. İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.
Yolları 1982'de kesişti. İkisi de Malatya'daki bir gazinoda sahne alacaktı. Aslında bu teklifi Gürses kabul etmeyecekti ama Muhterem Nur ismini görünce kabul etti.