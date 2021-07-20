Gülben Ergen peş peşe paylaştı ilk yorum İbrahim Tatlıses’ten geldi! Bülent Ersoy, Safiye Soyman Gülşah Saraçoğlu ile...

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü şu notla ise dikkat çekti: "Yıllar yıllar yıllarımız. Gerçek bir saygıyla sevdiğim Bülent Ersoy ile Biz Ayrılamayız filminin setinde tanıştığım günden, bu güne 33 yıl geçmiş.