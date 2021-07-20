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    • 21.07.2021 00:18
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    Gülben Ergen peş peşe paylaştı ilk yorum İbrahim Tatlıses’ten geldi! Bülent Ersoy, Safiye Soyman Gülşah Saraçoğlu ile...

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Kurban Bayramı’nda Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Gülşah Saraçoğlu ile bir araya geldi. İbrahim Tatlıses ise o anlara ait kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Ergen’in paylaşımına kayıtsız kalamadı. Öte yandan Ergen’in Bülent Ersoy ile verdiği pozun altına ünlü sanatçıyla tanışma hikayesini anlatması dikkat çekti. İşte Gülben Ergen’in o paylaşımları...

    Gülben Ergen paylaştı ilk yorum İbrahim Tatlıses’ten geldi!

    Yaz aylarını Bodrum'da geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Kurban Bayramı'nda Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Gülşah Saraçoğlu ile bir araya geldi. Ergen o anlarda çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.

    Peş peşe paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen ilk olarak Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Gülşah Saraçoğlu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

    İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Gözüm salı beş oldu" şeklinde yorum yaptı.

    Ergen, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının ardından yakın dostu Bülent Ersoy ile tek çektirdiği bir fotoğrafını yayınladı.

        Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına düştüğü şu notla ise dikkat çekti: "Yıllar yıllar yıllarımız. Gerçek bir saygıyla sevdiğim Bülent Ersoy ile Biz Ayrılamayız filminin setinde tanıştığım günden, bu güne 33 yıl geçmiş.

        Birbirimize olan sevgimiz, dostluğumuz hiç değişmedi. Neler yaşadı, neler gördü, ne alkışlar, ne büyük duygu selleri. 33 yılımızın en güzel bayram sabahını yaşadık bugün"

        Ünlü şarkıcının her iki paylaşımı da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı.
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