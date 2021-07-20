Gülben Ergen peş peşe paylaştı ilk yorum İbrahim Tatlıses’ten geldi! Bülent Ersoy, Safiye Soyman Gülşah Saraçoğlu ile...

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Kurban Bayramı'nda Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Gülşah Saraçoğlu ile bir araya geldi. Ergen o anlarda çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.
Peş peşe paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen ilk olarak Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Gülşah Saraçoğlu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.
İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ise paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Gözüm salı beş oldu" şeklinde yorum yaptı.
Ergen, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının ardından yakın dostu Bülent Ersoy ile tek çektirdiği bir fotoğrafını yayınladı.