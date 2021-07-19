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    • 19.07.2021 23:00
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    • 19.07.2021 23:00
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    İbrahim Tatlıses'ten örnek hareket! ‘Benim için şereftir’ dedi bağışta bulundu

    İbrahim Tatlıses'ten örnek hareket! İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahipleri için harekete geçti ve Kızılay’a bağışta bulundu. Tatlıses’in beş küçükbaş kurbanlık bağışında bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    DHA
    İbrahim Tatlıses'ten örnek hareket!

    'İbo Show' programı nedeniyle yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atan İbrahim Tatlıses, Kurban Bayramı öncesi örnek bir davranışta bulundu.

    'BEŞ KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK BAĞIŞINDA BULUNDU'
    Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla 69 yaşındaki sanatçı, yine bağışını Kızılay'a gerçekleştirdi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere beş küçükbaş kurbanlık bağışında bulundu.

    İbrahim Tatlıses, "Kızılay'la çalışmak benim için şereftir. Olan olmayana her zaman verecek" şeklinde konuştu.

    İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış ise "Müzik dünyasının efsane ismi İbrahim Tatlıses'e yaptığı bağışlar nedeniyle ve her zaman Kızılay'ın yanında olduğunu için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'ten örnek hareket! ‘Benim için şereftir’ dedi bağışta bulundu