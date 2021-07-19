Çukurova seyircisini yesil perişan edecek gelişme! Kimse buna hazır değil! Duyan kendine gelemeyecek. Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor. Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Son olarak TV 8'de yayınlanan ve bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü, ünlü oyuncunun bu teklifi kabul ettiği konuşuluyor.

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Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.