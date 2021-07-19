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    • Magazin
    • 19.07.2021 23:35
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    • 19.07.2021 23:35
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    Çukurova seyircisini yesil perişan edecek gelişme! Kimse buna hazır değil! Duyan kendine gelemeyecek

    Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon hazırlıklarına yakın zamanda başlayacak. Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi ise izleyicileri kahredecek. Bilindiği üzere bu sezon Bir Zamanlar Çukurova dizisine pek çok ünlü isim veda etti. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı. Demir Yaman karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın vedasıyla dizide neler yaşanacağı merak ediliyordu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sezon Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki performansıyla takdir toplayan İbrahim Çelikkol'a Çukurova ekibinden transfer teklifi götürüldüğü bildirildi.

    Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda!

    Çukurova seyircisini yesil perişan edecek gelişme! Kimse buna hazır değil! Duyan kendine gelemeyecek. Murat Ünalmış, Hande Soral, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Vahide Perçin, Melike İpek Yalova gibi ünlü isimlerin peş peşe veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor. Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Son olarak TV 8'de yayınlanan ve bu sezon final yapan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü, ünlü oyuncunun bu teklifi kabul ettiği konuşuluyor.

    2 VEDA

    Hande Soral ve Murat Ünalmış'ın veda haberi izleyicileri kahredecek. Hal böyle olunca transfer gelişmeleri kulislerde sık sık konuşuluyor. Kadrosunda pek çok ünlü ismi barındıran Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için çalışmalara başladı.

    BOMBA TRANSFER

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hal böyle olunca diziler yeni oyuncu transferleriyle gündeme geliyor.

    Kulislerde pek çok transfer iddiası konuşulmaya başlandı. Diziler yeni sezon öncesi hem senaryo hem de cast çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

        Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde senaryo gereği ölerek hikayeye veda eden İbrahim Çelikkol'a Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcı şirketinin teklif götürdüğü öğrenildi.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bu teklifi kabul etti.

        İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

        İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında Kocaeli'nde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel modellik yaparak başlayan İbrahim Çelikkol hayatının bir döneminde profesyonel olarak Basketbol ile ilgilendi.

            Basketbol liginde oynayan İbrahim Çelikkol genç milli oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra oyunculuk eğitimi alan yakışıklı oyuncu için dönüm noktası ise yönetmen Osman Sınav ile tanışması oldu.

            Birçok film ve dizide rol alan İbrahim Çelikkol'un ilk oyunculuk deneyimi ise 2008 yılında çekilen Pars:Narkoterör filmi ile oldu. İbrahim Çelikkol bu filmde Şamil Baturay karakterine hayat verdi.

            Daha sonra sırasıyla M.A.T, Keskin Bıçak ve Karadağlar adlı dizilerde rol aldı. 2012 yılında vizyona giren Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, 2011-12 yıllarında TV ekranında yayınlanan İffet dizisinde Cemil Özdemir karakterine hayat verdi.
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