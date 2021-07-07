En zengin emekli: Jeff Bezos

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 201.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamıydı. 5 Temmuz itibariyle CEO'luktan ayrıldığını açıkladı. Emekli olan Bezos'un servetiyle ilgili detaylar ise şaşkınlık yarattı! Business Insider dergisinin haberine göre Jeff Bezos'un 1 dakikada 2 bin 489 dolar kazandığı ortaya çıktı!
İngiliz Kraliyet Ailesi bile 88 milyar dolarlık geliriyle Bezos'un gerisinde kaldı.
Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzaya çıkacak.
İngiliz Kraliyet Ailesi bile 88 milyar dolarlık geliriyle Bezos'un gerisinde kaldı.
Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzaya çıkacak.