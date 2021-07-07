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    En zengin emekli: Jeff Bezos

    Emekli olan Bezos'un servetiyle ilgili detaylar ise şaşkınlık yarattı! Business Insider dergisinin haberine göre Jeff Bezos'un 1 dakikada 2 bin 489 dolar kazandığı ortaya çıktı!

    En zengin emekli
    Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 201.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamıydı. 5 Temmuz itibariyle CEO'luktan ayrıldığını açıkladı. Emekli olan Bezos'un servetiyle ilgili detaylar ise şaşkınlık yarattı! Business Insider dergisinin haberine göre Jeff Bezos'un 1 dakikada 2 bin 489 dolar kazandığı ortaya çıktı!



    İngiliz Kraliyet Ailesi bile 88 milyar dolarlık geliriyle Bezos'un gerisinde kaldı.


    Jeff Bezos, 20 Temmuz'da uzaya çıkacak.
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    Haberler Magazin En zengin emekli: Jeff Bezos