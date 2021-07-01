Murat Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Övüç oğlu kim, ne yaptı? Gündeme bomba gibi düştü…

Murat Övüç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Övüç oğlu kim, ne yaptı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sosyal medya fenomeni yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile gündeme bomba gibi düşerken bu kez Murat Övüç'ün oğlu arabasında dehşet saçan görüntüleri ile büyük tepki topladı. İşte tüm detaylar…