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    • Magazin
    • 01.07.2021 14:20
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    • 01.07.2021 14:20
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    Kazara Aşk dizi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

    Özellikle yeni dizi ve filmleri yakından takip edenler Kazara Aşk dizi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını araştırır oldu. Yeni başlayan ve oldukça sevilen dizinin kadrosu ve konusu da oldukça dikkat çekiyor. Romantik komedi içerikleri sevenlerin çok beğeneceği Kazara Aşk dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

    takvim.com.tr
    Kazara Aşk dizi konusu nedir?

    Kazara Aşk dizi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yayınlanan ilk bölümü ile oldukça ilgi gören, izleyicilere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatan yeni dizi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte Kazara Aşk ile ilgili detaylar…

    KAZARA AŞK HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    Star TV'de 24 Haziran Perşembe akşamı başlayacak

    KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

    Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...

        KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

        Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.
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