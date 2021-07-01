Kazara Aşk dizi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor?

KAZARA AŞK KONUSU NEDİR?

Kazara Aşk sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir...