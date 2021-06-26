Yerle yeksan olacak! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı: Vedasını bu paylaşımla aktardı

Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşanan ayrılık gelişmesi milyonlarca izleyiciyi şoke etti. Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış, dizinin sezon finali bölümünde Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandırdı.
AYRILIĞI ŞOK ETTİ
Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam etti.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış'ın bu hafta yayınlanan 102. bölümle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerası sona erdi. Ünalmış Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.
Ünalmış paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi.