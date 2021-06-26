Yerle yeksan olacak! Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm fragmanı: Vedasını bu paylaşımla aktardı

Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşanan ayrılık gelişmesi milyonlarca izleyiciyi şoke etti. Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam ediyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış, dizinin sezon finali bölümünde Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandırdı.

AYRILIĞI ŞOK ETTİ

Bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan ve Hünkar'ın ölümüyle başlayan ayrılıklar sezon finalinde de devam etti.