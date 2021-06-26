Survivor Batuhan el birliğiyle yerin dibine geçti Acun Ilıcalı bile 'tövbe' çekti! Öyle bir video yayınlandı kendini savunamadı... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın şampiyonu İsmail Balaban oldu ama geceye damga vuran isimlerden biri Batuhan Karacakaya'ydı. Survivor'da Acun Ilıcalı öyle bir hamlede bulundu ki, milyonlar bu hamlenin asıl amacının Batuhan'ı rezil etmek olduğunu düşündü fakat gerçek ortaya çıktı. Survivor'un finalinde Batuhan'a ait bir VTR ayarlayacağını sık sık dile getiren Acun Ilıcalı, sözünü tuttu ama ortalık karıştı.
Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Poyraz ve İsmail'in şampiyon olması için birçok kişi SMS göndermişti. İsmail kupayı kaldıran isim olurken; Poyraz ise Survivor ikincisi olmayı başardı! Sevilen yarışmanın son bölümünde bir an vardı ki, 83 milyon resmen ayağa kalktı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle izlenmişti. Final bölümüyle birlikte ise Survivor yarışmasının bir sezonu özet olarak geçti. İsmail'in şampiyon olarak kupayı kaldırdığı Survivor yarışmasında Batuhan'a özel olarak hazırlanmış bir videonun duyurusu Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.