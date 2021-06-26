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    • Magazin
    • 26.06.2021 11:17
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    • 26.06.2021 11:17
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    Survivor Batuhan el birliğiyle yerin dibine geçti Acun Ilıcalı bile 'tövbe' çekti! Öyle bir video yayınlandı kendini savunamadı

    Survivor 2021 sonunda şampiyonunu buldu. Sezon başından bu yana kırmızı takımda yarışan ve yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren İsmail Balaban şampiyonluk ipini göğüsledi. Survivor finaline finalistler İsmail Balaban ve Yiğit Alp Poyraz dışında damga vuran başka isimler de vardı. Onlardan biri de İsmail Balaban'ın yakın arkadaşı, yarışma boyunca yaptığı sivri çıkışlarla bilinen Batuhan Karacakaya. Survivor’un finalinde Batuhan’a ait bir VTR ayarlayacağını sık sık dile getiren Acun Ilıcalı, sözünü tuttu ama ortalık karıştı. Sosyal medyada Batuhan Karacakaya hayranları, bu VTR'nin Batuhan'ı rezil etmek için yapıldığını savundu.

    Survivor Batuhan el birliğiyle yerin dibine geçti Acun Ilıcalı bile 'tövbe' çekti!

    Survivor Batuhan el birliğiyle yerin dibine geçti Acun Ilıcalı bile 'tövbe' çekti! Öyle bir video yayınlandı kendini savunamadı... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'ın şampiyonu İsmail Balaban oldu ama geceye damga vuran isimlerden biri Batuhan Karacakaya'ydı. Survivor'da Acun Ilıcalı öyle bir hamlede bulundu ki, milyonlar bu hamlenin asıl amacının Batuhan'ı rezil etmek olduğunu düşündü fakat gerçek ortaya çıktı. Survivor'un finalinde Batuhan'a ait bir VTR ayarlayacağını sık sık dile getiren Acun Ilıcalı, sözünü tuttu ama ortalık karıştı.

    Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Poyraz ve İsmail'in şampiyon olması için birçok kişi SMS göndermişti. İsmail kupayı kaldıran isim olurken; Poyraz ise Survivor ikincisi olmayı başardı! Sevilen yarışmanın son bölümünde bir an vardı ki, 83 milyon resmen ayağa kalktı.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir zevkle izlenmişti. Final bölümüyle birlikte ise Survivor yarışmasının bir sezonu özet olarak geçti. İsmail'in şampiyon olarak kupayı kaldırdığı Survivor yarışmasında Batuhan'a özel olarak hazırlanmış bir videonun duyurusu Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.

        Acun Ilıcalı, "Bildiğiniz gibi Batuhan bence Survivor'da sürekli olarak protestoda. Yani ne olursa olsun sürekli olarak; "Ya yine mi ben?", "Konu yine bana geldi" gibi cümleleri var. Bizlerde Batuhan için bir video hazırladık.

        Normal hayatta on numara insan kendisi ama Survivor hayatı tam bir protesto" sözlerini dile getirdi. Bunun ardından ise Batuhan'ın videosu ortaya çıktı.

        Batuhan'ın sürekli olarak ön planda olduğu VTR'de ise eğlenceli sahnelere yer verildi. Sık sık Acun Ilıcalı'dan söz isteyen Batuhan'ın "İki cümle edeceğim" zaten dedikten sonra saatler boyuncu konuşmasının Acun Ilıcalı'yı bile sıktığı görüldü! Meşhur lafı olan "Tövbe estağfurullah" cümlesi ise VTR'de olması seyirciyi şok etti.

            Birçok kişi Acun Ilıcalı'nın Batuhan'la dalga geçtiğini düşünürken birçok kişi ise konu hakkında; "Yürüyen reality. Survivor 2021'in en orijinal karakteri. Senin gibisi gelmeyecek" sözlerini dile getirdi.

            Batuhan'ın eğlenceli halleri ise yüzlerde gülümsemeye neden oldu. Kısa sürede 70 bini aşkın izlenme alan video çok sevildi. Öte yandan Batuhan Karacakaya'nın eski takım arkadaşlarına yaptığı çıkış da geceye damga vurdu.

            Acun Ilıcalı'nın '1 oy hakkınız olsa kime oy verirdiniz?' sorusuna 'İsmail Balaban' yanıtını veren Batuhan Karacakaya, aynı soruya 'Poyraz' yanıtını veren Sergen Bayar ve Merve Aydın'ı hedef aldı.

                'Ben İsmail ağabey demek istiyorum ama bir şey eklemek istiyorum' diyen Batuhan Karacakaya sözlerine şöyle devam etti 'Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Ben sonuna kadar İsmail abi diyorum'

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