16 Haziran reyting sonuçları gündüz ve akşam ekranları başında program ve dizileri izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman, Cam Tavanlar ve Ada Masalı tekrar bölümü dizileri arasında rekabet son sürat devam etti. Vatandaşlar yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Cam Tavanlar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler ve 16 Haziran reyting sonuçları!
16 HAZİRAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Haziran 2021 çarşamba gününün reyting sonuçları yarın açıklanacak.
GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NE OLMUŞTU?
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.