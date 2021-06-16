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    • Magazin
    • 17.06.2021 08:44
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    • 17.06.2021 08:47
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    , ve hangi dizi birinci oldu? 16 Haziran 2021 reyting sonuçları...

    16 Haziran 2021 reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam , ve tekrar bölümü yer aldı. Peki, ? Kuruluş Osman, İşte merak edilenler ve !

    takvim.com.tr
    16 Haziran 2021 reyting sonuçları açıklandı mı?

    16 Haziran reyting sonuçları gündüz ve akşam ekranları başında program ve dizileri izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman, Cam Tavanlar ve Ada Masalı tekrar bölümü dizileri arasında rekabet son sürat devam etti. Vatandaşlar yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Cam Tavanlar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler ve 16 Haziran reyting sonuçları!

    16 HAZİRAN 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Haziran 2021 çarşamba gününün reyting sonuçları yarın açıklanacak.

    GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

    9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman, Cam Tavanlar ve Ada Masalı hangi dizi birinci oldu? 16 Haziran 2021 reyting sonuçları...