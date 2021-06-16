16 Haziran reyting sonuçları gündüz ve akşam ekranları başında program ve dizileri izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman, Cam Tavanlar ve Ada Masalı tekrar bölümü dizileri arasında rekabet son sürat devam etti. Vatandaşlar yayınlanan diziler arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak ediliyor. Peki, 16 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Cam Tavanlar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler ve 16 Haziran reyting sonuçları!