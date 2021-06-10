Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölüm izle! ATV

Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm izle! ATV'de Perşembe akşamları izleyicilerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 100. son bölüm izle! Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 100. BÖLÜM İZLE!
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Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.
Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!
Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!