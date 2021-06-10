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    • Magazin
    • 10.06.2021 17:02
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    • 10.06.2021 17:03
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    Gündemde özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Kanal D’de yıllar önce yayınlanan konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan dizi unutulmazlar arasında yer alıyor. Tekrar bölümleri ile yeniden ekrana gelen dizi hakkındaki bilgiler ilk kez izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki , ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi?

    Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi? Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, konusu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi Kanal D gündüz kuşağında tekrar bölümleriyle ilgiyle izleniyor. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu aşkı dizisi hala merakla izlenmeye devam ediyor. İşte hakkındaki bilgiler…

    AŞK-I MEMNU HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

    Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.

    AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

    Beren Saat (Bihter)

    Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

    Nebahat Çehre (Firdevs)

    Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

    Zerrin Tekindor (Matmazel)

    Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

        Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

        Nur Fettahoğlu (Peyker)

        İlker Kızmaz (Nihat Önal)

        Baran Akbulut (Beşir)

        Fatma Karanfil (Şayeste)

        Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

        Zerrin Nişancı (Aynur)

        Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

        Gülizar Irmak (Sevil)

        Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

        Evren Duyal (Nesrin)

        Ufuk Kaplan (Kathia)

        AŞK-I MEMNU KONUSU

        Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.

        Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. (Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır.)

        BEREN SAAT KİMDİR?

        Beren Saat üniversite öğrenimini Başkent Üniversitesi'nde gördü. 2004 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Aynı yarışmada Engin Akyürek de yarışmış ve erkeklerde birinci olmuştu. Beren Saat'in ilk dizi projesi Aşkımızda Ölüm Var oldu. İlerleyen yıllarda Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteri ile çok sevildi. Daha sonra Bihter karakteri ile Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanı Aşk-ı Memnu'nun dizileştirdiği projede yer aldı. Burada rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül) ile birlikte fenomen haline geldi. Her iki oyuncu da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleştirildi. Bihter karakteri, Beren Saat'e 2009 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi.

        Ardından Beren Saat, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle de geniş kitlelerce konuşuldu. Bu dizide tecavüze uğrayan bir genç kızı canlandırdı. Başrolü paylaştığı isimlerden biri de Türkiye'ni Yıldızları'ndan arkadaş Engin Akyürek'ti.. Beren Saat sinema fimleri ile de çok sevildi. Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu ile evlendi. Sıkça çıkan ayrılık haberlerine rağmen ikilinin evliliği sürüyor.

        Tüm bu şöhret ona Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan rolünü getirdi. Ancak Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi beklenen ilgili bulamadı. Beren Saat dizi projelerine uzak dururken Atiye ile dönüş yaptı. Netflix projesi olan Atiye'de Beren Saat başrolde oynuyor.
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        Haberler Magazin Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi? Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, konusu nedir?