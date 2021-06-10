BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat üniversite öğrenimini Başkent Üniversitesi'nde gördü. 2004 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı. Aynı yarışmada Engin Akyürek de yarışmış ve erkeklerde birinci olmuştu. Beren Saat'in ilk dizi projesi Aşkımızda Ölüm Var oldu. İlerleyen yıllarda Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteri ile çok sevildi. Daha sonra Bihter karakteri ile Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanı Aşk-ı Memnu'nun dizileştirdiği projede yer aldı. Burada rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül) ile birlikte fenomen haline geldi. Her iki oyuncu da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleştirildi. Bihter karakteri, Beren Saat'e 2009 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü getirdi.

Ardından Beren Saat, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle de geniş kitlelerce konuşuldu. Bu dizide tecavüze uğrayan bir genç kızı canlandırdı. Başrolü paylaştığı isimlerden biri de Türkiye'ni Yıldızları'ndan arkadaş Engin Akyürek'ti.. Beren Saat sinema fimleri ile de çok sevildi. Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu ile evlendi. Sıkça çıkan ayrılık haberlerine rağmen ikilinin evliliği sürüyor.

Tüm bu şöhret ona Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından biri olan Kösem Sultan rolünü getirdi. Ancak Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisi beklenen ilgili bulamadı. Beren Saat dizi projelerine uzak dururken Atiye ile dönüş yaptı. Netflix projesi olan Atiye'de Beren Saat başrolde oynuyor.