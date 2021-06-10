Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi? Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, konusu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi Kanal D gündüz kuşağında tekrar bölümleriyle ilgiyle izleniyor. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu aşkı dizisi hala merakla izlenmeye devam ediyor. İşte hakkındaki bilgiler…
AŞK-I MEMNU HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D'de ekranlara gelmiş, 2. sezon 79 bölümüyle final yapmıştı. Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti.
AŞK-I MEMNU OYUNCULARI
Beren Saat (Bihter)
Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)
Nebahat Çehre (Firdevs)
Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)
Zerrin Tekindor (Matmazel)
Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)