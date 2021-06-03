"KAPIYI KİTLEMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hüseyin Sami Yüzer, 'karla karışık yağmur yağıyordu. Kapı çaldığında kapıyı açtım. Kapıyı kilitlemem söz konu değildi. Renas içeri girdi. Telefonla konuştu. Patronumla siz görüşün dedi. İpek o arada korkmaya başladı. Telefonu düşürdü. Şoförümüz telefonu geri verdi. Renas mutfaktayken cam kapı önünde çay ve sigara içiyor. Patron geliyormuş, gelene kadar bekleyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Bir hakaret ve tehdit olmadı. Ben telefona elim bile değmedi. İpek, kuryeye karşı tehdit ve hakaret içeren bir söz söylemedi. Şahsı zorla içeride tutmadık. Benim Renas'a da elim değmedi. Bir ara havuzun kenarında telefonla konuştu' dedi. Şöför Veysel Güven,' Beni Sami bey aradı. Kırık tableti bana verdi. Ben yola çıktı. Tamircinin kurye göndermesi sonrası İpek hanım beni aradı. Eve geri döndüm. İpek hanım Polisi aradım, bunlar dolandırıcı demeye başladı. Mutfağa indim. Renas'a da söyledi. Sigara içmek istediğini söyledi.