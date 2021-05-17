"ARTIK KİMSE BANA ENGEL OLMASIN"



Kafasında çok soru işareti olduğunu belirten Demiralp, şöyle devam etti: "Birçok başarıya ulaşan ve önünde çok güzel bir kariyeri olan biri, 50 bin lira için yıllarca cezaevini göze alabilir miydi? Ailesini ve kendi hayatını yıkmayı, bundan sonra her adımda karşısına çıkacak bir lekeyi sürmeyi göze alabilir miydi? Bir de benim tarafımdan bakılmalı, insanları yargılamak bu kadar kolay olmamalı. Evet, küçüktüm, fakat suç işlendiğinde sonucunun cezaevi olabileceğinin bilincindeydim. Bunu isteyerek ne ben, ne de başka kariyer sahibi bir kadın yapar. Bir de bilinmeyen yanlarını düşünüp öyle yargılasın insanları. Zor bir hayattan çıktım, artık kimse beni daha fazla yargılayıp mesleğime ve hayatıma engel olmasın."

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