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    • Magazin
    • 17.05.2021 00:09
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    • 17.05.2021 00:09
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    ? ? Duygusal anlar…

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8‘in akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı aileleriyle zaman geçirmek istedikleri ve onları çok özledikleri için ellerinden gelen en iyi performansı sergilemek için mücadele etti. Peki ? ailelerle buluşmada duygusal anlar yaşandı, gözyaşları sel oldu.

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Mayıs Survivor aileler ödülünde kim galip geldi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. TV8'in fenomen yarışmasının çeyrek finaline az kaldı ve heyecanın dozu daha da arttı. Ailelerini görecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımları zorlu parkurda ter döktü ve heyecanlı mücadele izleyicileri ekrana kilitledi. İşte Survivor'da yaşananlar…

    16 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Haftanın yeni sembol mücadelesinin ödülü nefis içli köfte oldu. Kadın ve erkek yarışmacılar hem ödül hem de sembol için yarıştı ve kadınlarda Merve Aydın, erkeklerde de İsmail Balaban kazanan oldu.

    SURVİVOR AİLE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor 2021'de finale sayılı zaman kala bu hafta eleme ve dokunulmazlık oyununu olmayacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, 16 Mayıs günü gerçekleşen ödül oyununda ödülü açıkladı. Bu hafta yarışmacılar aileleri ile zaman geçirebilecek ve onlarla unutulmaz akşam yemeği yiyecek. Söz konusu aileler buluşması ödülünü iki ödül oyunu ile hayata geçireceklerini belirten Ilıcalı, her yarışmacının ailesinden iki kişi ile toplamda görüşmüş olacağını ekledi. Kazanan takım aileleri ile 2 saat zaman geçirecek. Ancak henüz ödülün kazananı belli değil.

        ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

        1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna annesi ile babası 10 yaşında iken ayrıldığını ve annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşındığını açıkladı.

        İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini ifade eden Aleyna iyi bir dil eğitimi aldı.

        Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. İddialı yarışmacı son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

        SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KARDEŞİYLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?

        Survivor'ın önceki bölümlerinde Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

        Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.

        Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Mayıs Survivor aileler ödülünde kim galip geldi? Duygusal anlar…