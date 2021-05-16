Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 16 Mayıs Survivor aileler ödülünde kim galip geldi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. TV8'in fenomen yarışmasının çeyrek finaline az kaldı ve heyecanın dozu daha da arttı. Ailelerini görecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımları zorlu parkurda ter döktü ve heyecanlı mücadele izleyicileri ekrana kilitledi. İşte Survivor'da yaşananlar…
16 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın yeni sembol mücadelesinin ödülü nefis içli köfte oldu. Kadın ve erkek yarışmacılar hem ödül hem de sembol için yarıştı ve kadınlarda Merve Aydın, erkeklerde de İsmail Balaban kazanan oldu.
SURVİVOR AİLE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de finale sayılı zaman kala bu hafta eleme ve dokunulmazlık oyununu olmayacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, 16 Mayıs günü gerçekleşen ödül oyununda ödülü açıkladı. Bu hafta yarışmacılar aileleri ile zaman geçirebilecek ve onlarla unutulmaz akşam yemeği yiyecek. Söz konusu aileler buluşması ödülünü iki ödül oyunu ile hayata geçireceklerini belirten Ilıcalı, her yarışmacının ailesinden iki kişi ile toplamda görüşmüş olacağını ekledi. Kazanan takım aileleri ile 2 saat zaman geçirecek. Ancak henüz ödülün kazananı belli değil.