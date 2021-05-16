SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KARDEŞİYLE İLGİLİ NELER SÖYLEDİ?



Survivor'ın önceki bölümlerinde Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da verdiği bir röportajda, kardeşi Cansu'nun trafik kazası sonucu yüzde 100 engelli kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Babasıyla görüşmediğini belirten Aleyna, bu zor süreçte annesinin her şeyi bırakıp kendini kardeşine ve kendisine adadığını ifade etmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu, o günkü röportajda 'Kardeşim belki yürüyüp konuşabilecekti, bana abla diyebilecekti, kader demek istemiyorum çünkü bu çok büyük bir olay' ifadelerini kullanmıştı.