Çukur'dan final öncesi olay olacak transfer! Şahran ortalığı kasıp kavuracak! Meğer Sarp Akkaya... Show TV ekranlarında final için gün sayan Çukur'a son bölümlerde bazı oyuncular veda ederken kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Pek çok ünlü ismi kadrosunda barından Çukur dizisi herkesin konuşacağı bir transfere imza attı. Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan Sarp Akkaya herkesi şaşırtacak bir karakterle kadroya dahil oldu. Çukur'da neredeyse herkese zarar veren Amca karakteri son dönemlerde Şahran diye bir isimden bahsediyordu. Dizide Şahran karakterini canlandıracak isim Sarp Akkaya olacak.

BOMBA TRANSFER

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur dizisi adından söz ettirecek bir transfere imza attı.