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    • Magazin
    • 17.05.2021 11:27
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    • 17.05.2021 11:27
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    'dan final öncesi olay olacak transfer! Şahran ortalığı kasıp kavuracak! Meğer ...

    İzleyicilerini ekranlarında ağırlayan dizisi final için gün sayıyor ve ilk bölümden bu yana dizinin kemik kadrosunda yer alan pek çok ünlü isim veda etti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur dizisi adından söz ettirecek bir transfere imza attı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Amca karakterinin sürekli bahsettiği ve son koz olarak sahaya süreceği Şahran'ı Sarp Akkaya'nın canlandıracağı haberi izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

    Çukur'dan final öncesi flaş transfer!

    Çukur'dan final öncesi olay olacak transfer! Şahran ortalığı kasıp kavuracak! Meğer Sarp Akkaya... Show TV ekranlarında final için gün sayan Çukur'a son bölümlerde bazı oyuncular veda ederken kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Pek çok ünlü ismi kadrosunda barından Çukur dizisi herkesin konuşacağı bir transfere imza attı. Son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan Sarp Akkaya herkesi şaşırtacak bir karakterle kadroya dahil oldu. Çukur'da neredeyse herkese zarar veren Amca karakteri son dönemlerde Şahran diye bir isimden bahsediyordu. Dizide Şahran karakterini canlandıracak isim Sarp Akkaya olacak.

    BOMBA TRANSFER

    Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Çukur dizisi adından söz ettirecek bir transfere imza attı.

    SARP AKKAYA ÇUKUR'DA

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Ferhat ile Şirin dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Sarp Akkaya Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Dizide Amca karakterinin sürekli bahsettiği ve son koz olarak sahaya süreceği Şahran'ı Sarp Akkaya'nın canlandıracağı haberi izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

        SARP AKKAYA KİMDİR?

        Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980 İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

        "Albay Kuş" ta oynadığı oyunlar arasındadır. Daha sonraları Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı.

        Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır.

            Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. Atv'de yayınlanan Racon adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır. Sarp Akkaya oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir.

            Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.
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