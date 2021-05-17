Bunun geçmişte ve günümüzde birçok örneği görüldü ve görülmeye de devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisi de bu dizilerden biri ve yayınlandığı dönemlerde kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra, dizi sonradan yayınlandığı tekrar bölümleriyle de reytinglerde üst sıralara oynamayı sürekli başardı. Şimdi ise dizinin Beşir'i, Baran Akbulut geçirdiği imaj değişikliği gündeme geldi.