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    • 17.05.2021 11:08
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    • 17.05.2021 11:08
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    'nun Beşir'i yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Dizinin kederinden ölen Beşir'i 'u görenler şoke oldu

    2008-2010 yılları arasında yayınlanan '' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan 'un son halini görenler gözlerine inanamadı. , , , ve ’nin başrollerini paylaştığı ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde canlandırdığı ‘Beşir’ karakteriyle tanınan Baran Akbulut, yıllar sonra yeni imajı ile adından söz ettirdi. Bakın tarz değişikliği ile birlikte nasıl biri oldu o meşhur Beşir. İşte Baran Akbulut'un son hali...

    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı!

    Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Dizinin kederinden ölen Beşir'i Baran Akbulut'u görenler şoke oldu... Hem yayınlandığı döneme hem de sonrasında damga vuran dizilerden biri Aşk-ı Memnu. Bir yasak aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin tekrar bölümleri hala izleniyor, Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyse ölüm yıl dönümünde anılıyor. Aşk-ı Memnu'nun kilit karakterlerinden biri de Beşir'di. Baran Akbulut'un hayat verdiği Beşir kederinden ölmüştü. Beşir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Baran Akbulut ortaya çıktı. İmaj değiştiren Akbulut'un son halini görenler ise gözlerine inanamadı.

    Türkiye'nin 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Aşkı-ı Memnu'da canlandırdığı "Beşir" karakteri ile tanıdığı ünlü oyuncu Baran Akbulut, imajını öyle bir değiştirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

    Ünlü oyuncunun geçirdiği değişim herkesi şaşkına çevirdi. Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldıktan sonra 2012 yılında Usta isimli filmde, daha sonra 2012 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin 3. sezonunda, yine 2012 yılında El Yazısı isimli sinema filminde, aynı yıl içinde Son isimli dizide ve Çanakkale 1915 filminde, 2014 yılında Yedi Güzel Adam dizisinde, 2015 yılında Yunus Emre Aşkın yolculuğu dizisinde, 2016 yılında Aşk ve Mavi dizisinde rol alan ünlü oyuncu, son olarak Kuzgun isimli dizi ile 2019 yılında ekranlarda boy gösterdi. Ancak ünlü oyuncu Baran Akbulut, yıllar geçmiş olmasına rağmen hala Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Beşir" karakteri ile tanınıyor.

        Türkiye'de bir dizinin başarılı olduğunu gösteren en büyük ölçütlerden biri, dizide rol alan oyuncuların gerçek isimleriyle değil, rol aldıkları dizide canlandırdıkları karakterler ile anılıyor olmasıdır.

        Bunun geçmişte ve günümüzde birçok örneği görüldü ve görülmeye de devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisi de bu dizilerden biri ve yayınlandığı dönemlerde kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra, dizi sonradan yayınlandığı tekrar bölümleriyle de reytinglerde üst sıralara oynamayı sürekli başardı. Şimdi ise dizinin Beşir'i, Baran Akbulut geçirdiği imaj değişikliği gündeme geldi.

        Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanarak Kanal D ekranlarında yıllar önce izleyicisi ile buluşmuş olan, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide "Beşir" karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Baran Akbulut'un saçlarında ve imajındaki değişiklik herkesi şaşırttı.

            37 yaşındaki ünlü oyuncunun kıvırcık saçlarını uzatması, sakal bırakması yeni imajını ortaya koydu.

            Ünlü oyuncunun ekranlara verdiği arayı, 2022 yılında seyirci ile buluşacak olan Netflix dizisi Erşan Kuneri ile sonlandırması bekleniyor.
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            Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Dizinin kederinden ölen Beşir'i Baran Akbulut'u görenler şoke oldu