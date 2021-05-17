Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Dizinin kederinden ölen Beşir'i Baran Akbulut'u görenler şoke oldu... Hem yayınlandığı döneme hem de sonrasında damga vuran dizilerden biri Aşk-ı Memnu. Bir yasak aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin tekrar bölümleri hala izleniyor, Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteriyse ölüm yıl dönümünde anılıyor. Aşk-ı Memnu'nun kilit karakterlerinden biri de Beşir'di. Baran Akbulut'un hayat verdiği Beşir kederinden ölmüştü. Beşir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Baran Akbulut ortaya çıktı. İmaj değiştiren Akbulut'un son halini görenler ise gözlerine inanamadı.
Türkiye'nin 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Aşkı-ı Memnu'da canlandırdığı "Beşir" karakteri ile tanıdığı ünlü oyuncu Baran Akbulut, imajını öyle bir değiştirdi ki görenler gözlerine inanamadı.
Ünlü oyuncunun geçirdiği değişim herkesi şaşkına çevirdi. Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldıktan sonra 2012 yılında Usta isimli filmde, daha sonra 2012 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin 3. sezonunda, yine 2012 yılında El Yazısı isimli sinema filminde, aynı yıl içinde Son isimli dizide ve Çanakkale 1915 filminde, 2014 yılında Yedi Güzel Adam dizisinde, 2015 yılında Yunus Emre Aşkın yolculuğu dizisinde, 2016 yılında Aşk ve Mavi dizisinde rol alan ünlü oyuncu, son olarak Kuzgun isimli dizi ile 2019 yılında ekranlarda boy gösterdi. Ancak ünlü oyuncu Baran Akbulut, yıllar geçmiş olmasına rağmen hala Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Beşir" karakteri ile tanınıyor.