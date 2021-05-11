EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i... Afganistanlı Muhammed Cangören'i bir de böyle görün!

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i... Afganistanlı oyuncu Muhammed Cangören de 20'li yaşlar challenge akımına uydu ve yıllar önceki haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile milyonların bir kez daha sevgisini kazanan 70 yaşındaki Muhammed Cangören Kurtlar Vadisi'nde Abuzer olarak hafızalara kazınmıştı. İşte EDHO'da Yaman Korkmaz'ın babası Hamdi Korkmaz karakterine hayat veren oyuncu Muhammed Cangören başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

11.05.2021 09:30 - Son Güncelleme: 11.05.2021 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





