EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i... Afganistanlı Muhammed Cangören'i bir de böyle görün!
EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i... Afganistanlı oyuncu Muhammed Cangören de 20'li yaşlar challenge akımına uydu ve yıllar önceki haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hamdi Baba karakteri ile milyonların bir kez daha sevgisini kazanan 70 yaşındaki Muhammed Cangören Kurtlar Vadisi'nde Abuzer olarak hafızalara kazınmıştı. İşte EDHO'da Yaman Korkmaz'ın babası Hamdi Korkmaz karakterine hayat veren oyuncu Muhammed Cangören başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
EDHO'nun Hamdi Baba'sı Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'i... Afganistanlı Muhammed Cangören'i bir de böyle görün! Muhammed Cangören, 1951 yılında Afganistan'da doğdu. Orta okulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır.
İşte 70 yaşındaki Muhammed Cangören başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gençlik halleri...