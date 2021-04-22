Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanmıştı. Ünlü ismin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
Eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u hastanede ziyaret eden oyuncu Zafer Algöz, müjdeli haberi duyurdu. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI'
"Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş"