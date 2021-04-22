Eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u hastanede ziyaret eden oyuncu Zafer Algöz, müjdeli haberi duyurdu. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: