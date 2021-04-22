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    • Magazin
    • 22.04.2021 16:53
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    • 22.04.2021 16:53
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    Yoğun bakıma alınan 'un sağlık durumunda yeni gelişme! duyurdu…

    ’dan müjdeli haber! Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı. Şarkıcıyı eski futbolcu ile birlikte hastanede ziyaret eden , Hakan Altun’un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte detaylar...

    Hakan Altun'un sağlık durumunda yeni gelişme!

    Dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda kalacağı açıklanmıştı. Ünlü ismin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

    Eski futbolcu Tuncay Şanlı ile birlikte Hakan Altun'u hastanede ziyaret eden oyuncu Zafer Algöz, müjdeli haberi duyurdu. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

    'YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI'
    "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş"

        'EN GEÇ PAZARTESİ GÜNÜ TABURCU OLACAK'
        Açıklamalarıyla Hakan Altun'un sevenlerini rahatlatan Zafer Algöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakan Altun ameliyat olmayacak. En geç pazartesi günü taburcu olacak diye umuyorum"

        NE OLMUŞTU?
        Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü.

        Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

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